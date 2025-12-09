La Corte Penal Internacional condena a líder de milicia sudanesa a 20 años por atrocidades en Darfur

LA HAYA (AP) — Los jueces de la Corte Penal Internacional sentenciaron el martes a un líder de la temida milicia Janjaweed de Sudán a 20 años de prisión el martes por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el catastrófico conflicto en Darfur hace más de dos décadas.

En una audiencia el mes pasado, los fiscales pidieron una sentencia de cadena perpetua para Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, quien fue condenado en octubre por 27 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que incluyeron ordenar ejecuciones masivas y matar a dos prisioneros a golpes con un hacha en 2003-2004.

"Cometió estos crímenes a sabiendas, voluntariamente y, como muestran las pruebas, con entusiasmo y vigor", afirmó el fiscal Julian Nicholls en la audiencia de sentencia en noviembre.

Abd-Al-Rahman, de 76 años, se puso de pie y escuchó, pero no mostró reacción alguna cuando la jueza presidenta Joanna Korner dictó la sentencia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.