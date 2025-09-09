La Corte Suprema de Brasil se acerca al veredicto en el juicio a Bolsonaro por complot golpista

BRASILIA, Brasil (AP) — Un panel de jueces del Tribunal Supremo se prepara para decidir esta semana si el expresidente Jair Bolsonaro es culpable o no de conspirar para derrocar la democracia de Brasil y aferrarse al poder ilegalmente tras su derrota electoral de 2022.

El exmandatario de extrema derecha enfrenta cinco cargos en el juicio por supuestamente conspirar para llevar a cabo un golpe de estado después de su ajustada derrota ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, un izquierdista que ganó la presidencia por primera vez hace dos décadas.

Si es condenado por el panel de cinco jueces en el veredicto esperado para el jueves o viernes, Bolsonaro podría ser sentenciado a décadas de prisión.

Bolsonaro siempre ha negado cualquier delito, y ha reiterado que el juicio es un ataque con motivaciones políticas.

Decenas de personas leales a Bolsonaro se reunieron el lunes por la noche frente a su casa en Brasilia. Rezaron por él, criticaron al juez del Tribunal Supremo que supervisa el caso —Alexandre de Moraes— y buscaron presionar a los legisladores para que aprueben algún tipo de amnistía para el exlíder en apuros.

El fiscal general, Paulo Gonet, dijo la semana pasada en el tribunal que Bolsonaro lideró un complot multifacético para aferrarse al poder ilegalmente, que incluía sembrar dudas sobre el sistema de votación electrónica del país y alentar un motín el 8 de enero de 2023 que Gonet describió como destinado a forzar una toma del poder por parte del Ejército.

Los fiscales han señalado pruebas de que Bolsonaro reunió a altos funcionarios del gobierno y militares para discutir la emisión de un decreto de emergencia destinado a suspender el resultado electoral de octubre de 2022 con el fin de investigar un supuesto fraude electoral.

Pero el abogado defensor Celso Vilardi señaló vehementemente que el decreto nunca fue emitido.

“El plan no es la ejecución. No importa cuán detallado sea el plan, es el acto de violencia el que realmente consuma el delito”, dijo Vilardi a los jueces en las audiencias televisadas. “Bolsonaro ordenó una transición”.

Bolsonaro “no actuó contra el estado de derecho democrático”, agregó.

Bolsonaro se calificó a sí mismo como víctima de una “caza de brujas”, usando la misma expresión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al defender a su aliado de derecha. Trump ha vinculado directamente un arancel del 50% sobre los productos brasileños a la situación judicial de su aliado y se espera que siga de cerca el resultado del juicio.

Decenas de miles de seguidores de Bolsonaro salieron el domingo a las calles. En Sao Paulo, su esposa Michelle Bolsonaro dijo en un discurso que él ama al país.

El juicio se reanuda el martes cuando el panel judicial revise cualquier solicitud final de las partes.

Luego, cada uno de los cinco jueces votará sobre la culpabilidad o inocencia de Bolsonaro, siendo suficiente una mayoría de tres votos para condenarlo. Si uno de los jueces solicita una revisión más prolongada, el veredicto podría retrasarse hasta 90 días, pero los expertos del tribunal han dicho que eso es poco probable.

Bolsonaro está acusado de cinco cargos: intentar llevar a cabo un golpe de estado, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del estado de derecho democrático y dos cargos relacionados con la destrucción de propiedad estatal.

Un veredicto de culpabilidad solo por el cargo de complot para el golpe conlleva una sentencia de hasta 12 años.

En caso de un veredicto de culpabilidad, cada juez puede recomendar una sentencia. Si las recomendaciones difieren, un solo juez elegido entre el panel determinaría un promedio del tiempo de prisión y posibles multas. Las sesiones del tribunal están programadas todos los días hasta el viernes.

Otros siete aliados cercanos de Bolsonaro están siendo juzgados junto con el expresidente, incluidos Walter Braga Netto, su excompañero de fórmula y ministro de Defensa, y Paulo Sérgio Nogueira, otro exministro de Defensa.

Considerado en riesgo de fuga, Bolsonaro lleva un localizador en el tobillo y permanece bajo arresto domiciliario. No se presentó en la corte la semana pasada debido a problemas de salud, dijo Vilardi a los periodistas. El abogado dijo al juez el lunes que el expresidente necesita un procedimiento médico no especificado, lo que sugería que Bolsonaro podría no asistir al tribunal esta semana tampoco.

El juicio marca un momento histórico en Brasil: por primera vez, mandos militares y un expresidente acusados de conspirar contra el estado de derecho democrático están siendo juzgados.

A pesar de la presión de la Casa Blanca, el Tribunal Supremo de Brasil ha mantenido el juicio en curso.

Observadores dijeron que cualquier sanción de Estados Unidos contra las autoridades brasileñas podría anunciarse después del juicio, lo que podría tensar aún más sus frágiles relaciones diplomáticas.

Podrían imponerse sanciones a funcionarios del gobierno u otros jueces del Tribunal Supremo, como ya le ocurrió a De Moraes a finales de julio, dijo Oliver Stuenkel, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas, un grupo de expertos y universidad.

La reacción “también podría implicar restricciones más amplias de visas para funcionarios del gobierno, o más aranceles”, dijo Stuenkel. “Es bastante impredecible”.

El sábado por la noche, Lula pronunció un mensaje nacional antes de las celebraciones del Día de la Independencia del domingo diciendo que Brasil “no será la colonia de nadie”, lanzando una indirecta al gobierno de Trump.

Dorgelina Souza Oliveira de Medeiros, de 72 años, quiere que Trump ejerza aún más presión sobre Brasil para ayudar a liberar a Bolsonaro.

Durante más de una semana se ha sumado a otros seguidores del expresidente cerca de su casa a pesar de que muchos de ellos creen que será encarcelado de todos modos.

“Su sentencia estaba lista antes de que comenzara este juicio. Queremos amnistía para todos para que los encarcelados puedan ser liberados, los exiliados puedan regresar”, dijo de Medeiros. “Estamos sufriendo, pero confío en Dios que las cosas cambiarán. Espero que incluso en este juicio pueda haber un milagro”.

Hughes informó desde Río de Janeiro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.