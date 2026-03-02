La Corte Suprema de EE. UU. estudia prohibir las armas para consumidores de drogas ilegales

Por John Kruzel

WASHINGTON, 2 mar (Reuters) -

La Corte Suprema de Estados Unidos se dispone a examinar este lunes una petición del Gobierno del presidente Donald Trump para defender una ley que prohíbe a los consumidores de drogas ilegales poseer armas, en otra prueba del derecho a "poseer y portar armas" establecido en la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense

El Departamento de Justicia ha apelado la decisión de un tribunal inferior de desestimar, basándose en la Segunda Enmienda, una acusación de posesión ilegal de armas contra Ali Hemani, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y pakistaní y residente en Texas, quien dijo a las autoridades que era consumidor habitual de marihuana

La restricción sobre las armas en cuestión condujo a la condena en 2024 de Hunter Biden, quien más tarde ese mismo año recibió el indulto de su padre, el entonces presidente Joe Biden. Los fiscales habían acusado al hijo del presidente de mentir sobre su consumo de narcóticos en 2018 cuando compró una pistola Colt Cobra

Hemani fue acusado en 2023 tras una redada del FBI en la casa que compartía con sus padres en el condado de Denton, en la que los agentes encontraron una pistola Glock de 9 milímetros, marihuana y cocaína. Hemani dijo que consumía marihuana aproximadamente cada dos días, aunque las autoridades no lo acusaron de estar intoxicado en el momento del registro

El Departamento de Justicia dijo en los documentos judiciales que las acciones de Hemani habían llamado la atención del FBI, citando su viaje a Irán y la asistencia de su hermano a una universidad iraní. Sin embargo, la acusación de Hemani solo contenía un único cargo, en virtud de una ley federal de 1968 denominada Ley de Control de Armas, que prohíbe la posesión de armas de fuego a cualquier persona que "sea usuaria ilegal o adicta a cualquier sustancia controlada"

Las drogas ilegales se agrupan por niveles, conocidos como "listas", en virtud de otra ley denominada Ley de Sustancias Controladas de los Estados Unidos. La marihuana figura como sustancia de la Lista I junto con la heroína, el éxtasis y el peyote, lo que implica que tiene un alto potencial de abuso y ningún valor médico, aunque Trump firmó en diciembre una orden ejecutiva en la que instruía a su fiscal general a avanzar rápidamente en la reclasificación de la marihuana

Hemani solicitó que se desestimara el cargo, argumentando que violaba sus derechos recogidos en la Segunda Enmienda. También citó la estricta prueba que estableció la Corte Suprema en una decisión de 2022, que exige que las leyes sobre armas de fuego sean "coherentes con la tradición histórica de la nación en materia de regulación de armas de fuego" para ajustarse a la Segunda Enmienda

El Tribunal de Apelación del Quinto Circuito de los Estados Unidos, en Nueva Orleans, desestimó en enero el cargo de posesión ilegal de armas, dictaminando que

El Gobierno de Trump apeló ante la Corte Suprema, instando a los jueces a adoptar una norma que permitiera presentar cargos por posesión ilegal de armas contra los "consumidores habituales" de drogas ilegales. El Gobierno dijo que la restricción era históricamente similar a las leyes del siglo XIX que permitían a las autoridades desarmar temporalmente a los "alcohólicos habituales". Los abogados de Hemani, que cuenta con el respaldo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, argumentaron en los documentos judiciales que los consumidores habituales de marihuana no eran similares a los "alcohólicos habituales" de dichas leyes. También argumentaron que la referencia indefinida de la ley a un "consumidor ilegal" es inconstitucionalmente vaga, lo que deja a los tribunales inferiores "intentando determinar cuán frecuente, prolongado y sustancial debe ser el consumo"

En un país profundamente sobre cómo abordar la persistente violencia con armas de fuego, incluidos los frecuentes tiroteos masivos, la Corte Suprema ha adoptado a menudo una visión amplia de las protecciones de la Segunda Enmienda, incluso en importantes sentencias de 2008, 2010 y 2022

La Corte, que tiene una mayoría conservadora de 6 a 3, escuchó en enero los argumentos de otro importante caso relacionado con la Segunda Enmienda. Los jueces conservadores de la Corte mostraron su escepticismo hacia una ley de Hawái que restringe el porte de armas de fuego en propiedades privadas abiertas al público, como la mayoría de los negocios, sin el permiso del propietario

(Información de John Kruzel; edición de Will Dunham; edición en español de Paula Villalba)