La Corte Suprema de EEUU bloquea la protección de la privacidad para estudiantes trans en California

Por Andrew Chung

2 mar (Reuters) -

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el lunes una serie de leyes de California que pueden limitar el intercambio de información con los ‌padres sobre la identidad de ‌género ⁠de los estudiantes transgénero de las escuelas públicas sin el permiso del , lo que supuso una victoria para los padres cristianos que impugnaron estas protecciones.

Los jueces, en una decisión de 6 a 3, aceptaron una solicitud ​de emergencia ⁠de los demandantes ⁠para restablecer la sentencia de un juez que dictaminaba que las medidas de privacidad y antidiscriminación en cuestión socavaban sus derechos ​religiosos y parentales en virtud de la Primera y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de los Estados ‌Unidos, mientras continúa el litigio. Un tribunal federal de apelaciones había suspendido dicha ​sentencia.

La decisión de la Corte Suprema del lunes ​fue impulsada por sus jueces conservadores, con la disconformidad de sus tres miembros .

La mayoría del tribunal dijo en un dictamen sin firmar que las políticas de California probablemente violaban las creencias religiosas de los padres sobre el sexo y el género, lo que entraba en conflicto con las protecciones de la Primera Enmienda.

"El estado argumenta que sus políticas promueven un interés en la seguridad y la privacidad de ​los estudiantes. Pero esas políticas excluyen a los principales protectores de los intereses de los niños: sus padres", dijo la mayoría del tribunal.

Además, la mayoría afirmó que la garantía del ⁠debido proceso de la 14.ª Enmienda "incluye el derecho a no ser excluido de la participación en las decisiones relativas a la salud mental de sus hijos".

La demanda ‌de California es una de las muchas disputas relacionadas con los esfuerzos por proteger la privacidad de los estudiantes trans y no conformes con su género que se están produciendo en todo Estados Unidos.

DISPUTAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS

Se ha pedido repetidamente a la Corte Suprema que se pronuncie sobre los esfuerzos del Gobierno del presidente Donald Trump y de los estados liderados por los republicanos para restringir los derechos de las personas trans.

El año pasado, la Corte Suprema confirmó la prohibición de Tennessee ‌de la atención médica de reafirmación de género para menores transgénero y también permitió a Trump prohibir a las personas transgénero el ⁠acceso al ejército. El 13 de enero escuchó los argumentos relativos a las leyes estatales de Idaho y Virginia ‌Occidental que prohíben a los atletas trans formar parte de equipos deportivos femeninos, y los jueces conservadores parecieron ⁠dispuestos a mantener esas restricciones.

La ley de California contiene varias disposiciones, entre ellas el derecho ⁠a la privacidad recogido en la constitución estatal, que, según el estado, podrían aplicarse cuando los estudiantes trans se oponen a que se revele su identidad de género a sus padres o tutores, a veces por miedo a la hostilidad, el rechazo o incluso la violencia.

Los demandantes en un juicio de 2023 que cuestiona la constitucionalidad de las disposiciones dijeron que las ‌medidas obligan a las escuelas públicas a facilitar la "transición de género ​secreta" y a "ocultar a los propios padres, incluidos los padres religiosos, la condición trans expresada por los niños en la escuela".

El estado, gobernado por los demócratas, ha dicho que las disposiciones no prohíben realmente compartir información con los padres y que, en ocasiones, incluso permiten o exigen la divulgación si no hacerlo pondría ‌en peligro la salud de los estudiantes.

(Información de Andrew Chung; edición de Will Dunham; edición en español de Paula Villalba)