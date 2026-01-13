La Corte Suprema de EEUU estudia el recurso contra las prohibiciones hacia las deportistas trans

Por Andrew Chung y John Kruzel

WASHINGTON, 13 ene (Reuters) -

La Corte Suprema de Estados Unidos examinará el martes la legalidad de las leyes que prohíben a atletas trans participar en equipos ⁠deportivos femeninos, en un contexto de escalada ⁠de esfuerzos de decenas de estados y del Gobierno del presidente republicano Donald Trump para restringir los derechos de las personas trans.

Los jueces deben escuchar los argumentos en las apelaciones de Idaho y Virginia Occidental a las decisiones ⁠de tribunales inferiores ‌que se pusieron ​del lado de ls estudiantes trans que desafiaron las prohibiciones en los dos estados por violar la Constitución de los Estados ​Unidos y una ley federal contra la discriminación. Otros 25 estados tienen leyes similares en vigor.

El Gobierno de Trump respalda ‌a los estados en los argumentos. El caso podría tener repercusiones más amplias para ‌las personas trans y afectar a la posible aplicación ​de otras medidas dirigidas a ellos en la esfera pública, incluyendo el servicio militar, el acceso a los baños, el tratamiento en las aulas y las designaciones en documentos oficiales como pasaportes.

Las leyes de Idaho y Virginia Occidental designan a los equipos deportivos de los centros públicos, incluidas las universidades, en función del "sexo biológico" y prohíben a los "estudiantes de sexo masculino" formar parte de los equipos deportivos femeninos. Los estados afirmaron que las leyes preservan una competición justa y segura para las mujeres y las niñas. Los impugnadores alegaron que estas medidas discriminan en función del sexo de una persona o de su ⁠condición de persona trans, en violación de la garantía de la 14ª Enmienda de la Constitución de igualdad de protección ante la ley, así como del estatuto de ​derechos civiles Título IX, que prohíbe la discriminación en la educación "por razón de sexo".

En 2020, el tribunal dictó una sentencia histórica que protegía a las personas trans de la discriminación en el lugar de trabajo en virtud de otra ley, denominada Título VII, que contiene una redacción similar a la del Título IX.

El Tribunal Supremo, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, respaldó otras restricciones a las personas transgénero en fallos emitidos el año pasado. Permitió a Trump prohibir el acceso de las personas transgénero al ejército y prohibir a los solicitantes ⁠de pasaporte seleccionar en el documento el sexo que refleje su identidad de género. El presidente republicano ha adoptado una línea dura desde ​que regresó al cargo el año pasado, tachando de mentira la identidad de género de las personas transgénero y emitiendo múltiples para limitar sus derechos, incluida una que afecta a la participación deportiva. El pasado mes de junio, en un caso de Tennessee, el tribunal permitió a los estados prohibir tratamientos médicos como los bloqueadores de ‍pubertad y las hormonas a los menores de 18 años con disforia de género, un diagnóstico clínico de angustia significativa que puede resultar de la incongruencia entre la identidad de género de una persona y su sexo asignado en el nacimiento.

A diferencia del caso de Tennessee, es posible que la Corte Suprema en los litigios de Idaho y Virginia Occidental tenga que determinar si las leyes estatales clasifican a las personas en función de su sexo o ​de su condición de persona trans, y si ello da lugar a una revisión judicial más estricta, haciendo que las medidas sean más difíciles de defender ante los tribunales.

Del mismo modo, es posible que el tribunal tenga que determinar si los fundamentos de su sentencia de 2020 que protegen a los trabajadores trans se extienden ‍al ámbito educativo en virtud del Título IX.

(Información de Andrew Chung; edición de Will Dunham; edición en español de Paula Villalba)