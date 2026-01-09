La Corte Suprema de EEUU planea fallar sobre los aranceles de Trump el 14 de enero

Por Andrew Chung

WASHINGTON, 9 ene (Reuters) -

La Corte Suprema de Estados Unidos podría entregar sus próximas sentencias el 14 de enero, entre ellas varios casos importantes pendientes, incluida la legalidad de los aranceles globales del presidente Donald Trump.

El tribunal no anuncia con antelación qué casos se decidirán.

Los jueces emitieron un fallo el viernes en un caso penal.

La impugnación de los aranceles de Trump supone una importante prueba para los poderes presidenciales, así como para la disposición del tribunal a revisar algunas de las amplias declaraciones de autoridad del mandatario republicano desde que regresó al cargo en enero de 2025. El resultado también afectará a la economía global.

Durante los argumentos del caso, escuchados por el tribunal el 5 de noviembre, jueces conservadores y liberales parecieron poner en duda la legalidad de los aranceles, que Trump impuso invocando una ley de 1977 destinada a utilizarse durante emergencias nacionales. El gobierno federal está apelando los fallos de tribunales inferiores que lo acusan de extralimitarse en su autoridad.

Trump ha afirmado que los aranceles han fortalecido financieramente a Estados Unidos. En una publicación en redes sociales el 2 de enero, el mandatario dijo que un fallo de la Corte Suprema contra los aranceles sería un "golpe terrible" para el país.

Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Económica Internacional para imponer los llamados aranceles "recíprocos" a los bienes importados de países individuales, prácticamente todos sus socios comerciales, para abordar lo que denominó una emergencia nacional relacionada con los déficits comerciales estadounidenses.

Invocó la misma ley para imponer aranceles a China, Canadá y México, citando el tráfico de fentanilo, un analgésico de uso frecuente, y de drogas ilícitas a Estados Unidos como una emergencia nacional.

Las impugnaciones a los aranceles en los casos ante la Corte Suprema fueron presentadas por empresas afectadas por los aranceles y 12 estados de Estados Unidos, la mayoría de ellos gobernados por demócratas.

(Reporte de Andrew Chung y John Kruzel en Washington; editado en español por Javier Leira y Manuel Farías)