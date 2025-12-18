La Corte Suprema de Gambia examina un recurso que busca despenalizar la excisión

La Corte Suprema de Gambia examina un recurso contra la prohibición de la excisión presentado por un diputado junto a varias asociaciones que buscan despenalizar esta práctica en el país.

La prohibición de la excisión está vigente en este país de África Occidental desde 2015.

Pese a esto, Gambia figura entre los diez países con mayor tasa de mutilaciones genitales femeninas: el 73% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años han sido sometidas a ellas, según datos de Unicef de 2024.

El diputado Almameh Gibba, junto con varias asociaciones religiosas, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Gambia para levantar la prohibición, al estimar que se trata de una práctica cultural y religiosa.

Durante las audiencias de esta semana, el abogado Adama Okete defendió la vigencia de la norma, subrayando que "el consentimiento de las víctimas no es solicitado" y que la decisión de proteger a mujeres y niñas debe respetarse.

En contraste, el imán Abdoulie Fatty sostuvo que la excisión es distinta de las mutilaciones femeninas y cuenta con respaldo del islam. Asimismo, reclamó libertad para quienes deseen practicarla.

Las mutilaciones genitales femeninas incluyen la ablación parcial o total del clítoris (excisión) y otras lesiones en los genitales, con graves consecuencias físicas y psicológicas como infecciones, hemorragias, infertilidad y complicaciones en el parto.