La cosecha de cereales 2025 de Ucrania alcanza 40,2 millones de toneladas, dice ministerio
1 minuto de lectura
KIEV, 31 oct (Reuters) - Los agricultores ucranianos habían trillado hasta el 31 de octubre unos 40,2 millones de toneladas métricas de cereales en 8,77 millones de hectáreas, informó el viernes el Ministerio de Economía. El ministerio no facilitó datos comparativos. Ucrania prevé cosechar unos 56 millones de toneladas de grano en 2025, según las autoridades, el mismo volumen que en 2024. PROGRESO DE LA COSECHA DE GRANO 2025 DE UCRANIA Producto básico Cosecha (millones de toneladas) Trigo 22,78 Cebada 5,37 Guisantes 0,661 Maíz 10,359 Colza 3,32 Girasol 8,37 Soja 3,94 Remolacha azucarera 6,79 TOTAL GRANO 40,201 TOTAL OLEAGINOSAS 15,629 (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
