La cosecha de cereales de Ucrania para 2025 está completada al 62%, según el Ministerio

KIEV, 19 sep (Reuters) - Los agricultores ucranianos habían trillado 29,8 millones de toneladas métricas de grano de la cosecha de 2025 hasta el 18 de septiembre, informó el viernes el Ministerio de Economía.

Aunque no dio datos comparativos, el Ministerio de Agricultura dijo el año pasado que los agricultores habían cosechado alrededor de 31,9 millones de toneladas de grano hasta el 19 de septiembre de 2024.

Ucrania planea cosechar alrededor de 56 millones de toneladas de grano en 2025, según las autoridades, el mismo volumen que en 2024.

PROGRESO DE LA COSECHA DE CEREALES 2025 DE UCRANIA

Materia prima Cosecha (millones Rendimiento% de área toneladas métricas) (toneladas/he sembrada ctárea)

Trigo 22,48 4,48 100

Cebada 5,33 3,96 100

Guisantes 0,627 2,36 100

Maíz 0,389 4,31 2,2

GRANOS TOTALES 29,77 4,20 62

Colza 3,30 2,59 100

Girasol 2,41 1,76 26,7

Soja 0,945 1,95 22,3

Remolacha 0,633 50,0 6,4 azucarera

(Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

