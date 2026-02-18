La cosecha de invierno de Ucrania está en peligro por ola de frío, dice sindicato de agricultores

KIEV, 18 feb (Reuters) - Una ola de frío en la mayor parte de Ucrania tras un período más templado provocó la formación de una capa de hielo en los campos que podría dañar la cosecha de trigo y colza de invierno, informó el miércoles el sindicato de agricultores UAC.

Ucrania es uno de los mayores exportadores de trigo del mundo. Su cosecha de trigo de invierno representa alrededor del 95% de la cosecha total de trigo ucraniano. Este cultivo tiene un rendimiento mayor que el trigo de primavera, se siembra en otoño y se cosecha en el verano del año siguiente.

Desde principios de enero, Ucrania ha registrado temperaturas récord y el oeste, el norte y partes de las regiones centrales se han cubierto de nieve.

La nieve se derritió al calentarse el tiempo a finales de la semana pasada, convirtiendo los campos en charcos de agua, que luego se congelaron.

"Existen riesgos tanto para el trigo de invierno como para la colza", afirmó la UAC en un informe, añadiendo que los riesgos climáticos pueden dar lugar a ajustes significativos en la cosecha.

Ucrania ha sembrado alrededor de 4,5 millones de hectáreas (11,1 millones de acres) de trigo de invierno y 1,1 millones de hectáreas de colza de invierno para la cosecha de 2026, aproximadamente la misma superficie que el año anterior.

Los meteorólogos estatales ucranianos no han hecho comentarios sobre cómo las heladas podrían afectar a la cosecha. (Reporte de Pavel Polityuk; edición de Kevin Buckland; Editado en Español por Ricardo Figueroa)