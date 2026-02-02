La cosecha de soja 2025/26 de Brasil alcanza el 10% de la superficie, dice AgRural

SAO PAULO, 2 feb (Reuters) - Los agricultores brasileños habían recolectado el 10% de su cosecha de soja 2025/26 hasta el jueves pasado, informó el lunes la consultora agroindustrial AgRural, lo que supone un aumento de 5 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior y supera el 9% registrado un año antes.

* Hasta ahora no se han producido contratiempos importantes en la cosecha, según AgRural.

* Sin embargo, la consultora destacó la necesidad de vigilar las condiciones meteorológicas en el estado de Rio Grande do Sul en febrero.

* Las pérdidas también podrían afectar a las zonas de maduración tardía de los estados de Paraná, Santa Catarina y el sur de Mato Grosso do Sul.

* La siembra de la segunda cosecha de maíz de Brasil alcanzó el 13% de la superficie estimada, en comparación con el 9% del año anterior, según AgRural.

* La primera cosecha de maíz alcanzó el 10%, por debajo del 14% registrado un año antes. (Reporte de Gabriel Araujo; redacción de Isabel Teles; editado en español por Ricardo Figueroa)