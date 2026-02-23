La cosecha de soja de Brasil avanza al ritmo más lento desde 2020/21, dice AgRural

SAO PAULO, 23 feb (Reuters) - Los agricultores brasileños habían recolectado el 30% de su cosecha de soja 2025/26 hasta el jueves pasado, informó el lunes la consultora agroindustrial AgRural, lo que supone un aumento de 9 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior, pero por debajo del 39% registrado un año antes.

* El ritmo es el más lento desde 2020/21, según AgRural.

* Esto refleja el retraso en la siembra, los ciclos de cultivo más largos y las lluvias durante la cosecha, añadió.

* La consultora advirtió que sigue siendo posible que se produzca una mala cosecha en el estado de Rio Grande do Sul, y los agricultores esperan que llueva más para frenar las pérdidas.

MAÍZ

* La siembra de la segunda cosecha de maíz de Brasil alcanzó el 50% de la superficie estimada, en comparación con el 64% del año anterior, según AgRural.

* La primera cosecha de maíz alcanzó el 28%, por debajo del 37% registrado un año antes. (Reporte de Isabel Teles; edición de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)