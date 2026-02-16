La cosecha de soja de Brasil del ciclo 2025/26 alcanza el 21% de la superficie, según AgRural
SAO PAULO, 16 feb (Reuters) -
Los agricultores brasileños habían cosechado el 21% de su cosecha de soja del ciclo 2025/26 hasta el jueves pasado, informó el lunes la consultora agroindustrial AgRural, lo que supone un aumento de 5 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior, pero menos que el 24% registrado un año antes.
* La ralentización se debió principalmente a las fuertes lluvias en algunos estados, en particular en Mato Grosso, donde los periodos soleados se hicieron más escasos, según AgRural.
* La siembra de la segunda cosecha de maíz de Brasil alcanzó el 31% de la superficie estimada, en comparación con el 36% del año anterior, según AgRural.
* La primera cosecha de maíz alcanzó el 22%, menos que el 29% registrado un año antes.
(Reporte de Fernando Cardoso, editado en español por Daniela Desantis)