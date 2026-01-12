La cosecha de soja en Brasil alcanza el 0,6% de la superficie, dice AgRural

SAO PAULO, 12 ene (Reuters) - Los agricultores brasileños habían recogido el 0,6% de su cosecha de soja de 2025/26 hasta el pasado jueves, informó el lunes la consultora AgRural, superando el 0,3% registrado un año antes.

* La cosecha ha estado liderada por el estado de Mato Grosso, con cierta actividad también en el estado de Paraná, dijo la consultora.

* La siembra de la segunda cosecha de maíz de Brasil alcanzó el 0,2% de la superficie estimada, con el trabajo avanzando en Mato Grosso y Paraná, dijo AgRural.

* La primera cosecha de maíz alcanzó el 0,5%, frente al 1,3% del año anterior. (Reporte de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)