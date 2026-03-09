La cosecha de soja en Brasil gana ritmo, pero sigue siendo la más lenta desde 2020/21, dice AgRural

SAO PAULO, 9 mar (Reuters) - Los agricultores brasileños habían recolectado el 51% de su cosecha de soja 2025/26 hasta el jueves pasado, informó el lunes la consultora agroindustrial AgRural, lo que supone un aumento de 12 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior, pero por debajo del 61% registrado un año antes.

* El ritmo sigue siendo el más lento desde 2020/21, según AgRural.

* "La atención se centra ahora en las zonas con un calendario de cosecha más tardío, que han sufrido ya sea por la falta de lluvias o por el exceso de precipitaciones", señaló AgRural.

MAÍZ

* La siembra de la segunda cosecha de maíz de Brasil alcanzó el 82% de la superficie estimada, en comparación con el 92% del año anterior, según AgRural.

* La primera cosecha de maíz alcanzó el 42%, por debajo del 54% registrado un año antes. (Reporte de Isabel Teles; edición de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)