La cosecha francesa de maíz avanza lentamente tras las lluvias

PARÍS, 19 sep (Reuters) - Los agricultores franceses apenas avanzaron en la recolección de la cosecha de maíz la semana pasada, con un ritmo inferior al promedio de los últimos años tras las lluvias generalizadas, mostraron el viernes los datos de la oficina agrícola FranceAgriMer.

Hasta el 15 de septiembre, los agricultores habían recogido el 5% de la cosecha de maíz, frente al 2% de la semana anterior. Esta cifra es superior a la de hace un año, cuando las lluvias torrenciales ralentizaron la cosecha, pero ligeramente inferior al promedio quinquenal del 6% semanal, según el informe sobre la cosecha de cereales de FranceAgriMer.

Tras un verano boreal caluroso y seco que se espera haya reducido el rendimiento del maíz, Francia experimentó lluvias frecuentes y temperaturas más frescas a principios de septiembre.

Los agricultores suelen esperar a que el maíz se seque lo más posible en los campos para evitar los costos de secado posteriores a la cosecha, con el fin de que el grano sea apto para la venta.

El regreso del tiempo cálido y soleado esta semana en Francia podría acelerar el trabajo en el campo.

El estado del maíz se mantuvo estable la semana pasada, con un 62% de la cosecha calificada de buena o excelente, según los datos de FranceAgriMer.

La puntuación fue inferior al 80% de hace un año y la más baja para esta época del año desde 2022, cuando el maíz también sufrió las inclemencias del verano boreal. (Reporte de Gus Trompiz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)