La cosecha rusa de cereales supera los 145 millones de toneladas, dice viceprimer ministro

MOSCÚ, 2 dic (Reuters) - Rusia, el mayor exportador mundial de trigo, ha cosechado este año más de 145 millones de toneladas métricas de grano en peso bunker, dijo el martes el viceprimer ministro, Dmitry Patrushev, citado por la agencia de noticias Interfax.

El volumen de grano en peso limpio podría ser significativamente inferior debido al mal tiempo, dijo Patrushev. La previsión oficial rusa de cosecha de grano en peso limpio para 2025 es de 135 millones de toneladas.

"La recolección de la nueva cosecha está a punto de concluir. Es importante destacar que durante toda la temporada, a pesar de las perturbaciones meteorológicas, el rendimiento de los principales cultivos ha superado los niveles del año pasado", dijo Patrushev, citado por Interfax, en una reunión del Gobierno.

Patrushev afirmó que la siembra de cereales de invierno para la cosecha de 2026 se ha llevado a cabo en los 20 millones de hectáreas previstos.

Está previsto que el Ministerio de Agricultura apruebe en diciembre una estructura definitiva de las superficies sembradas para el próximo año.

Aunque la sequía afectó este año a algunas de las principales regiones productoras de cereales de Rusia en el sur, las pérdidas de cosechas se vieron compensadas por una cosecha mejor de lo esperado en las regiones centrales y Siberia. (Reporte de Reuters; Escrito por Gleb Stolyarov; Editado en Español por Ricardo Figueroa)