La cosecha rusa de trigo 2026/27 será de 86,5 millones de toneladas, dice Argus

PARÍS, 1 dic (Reuters) - La producción de trigo en Rusia, el mayor exportador mundial del cereal, podría alcanzar los 86,5 millones de toneladas métricas en 2026/27, por debajo de los 88,4 millones de toneladas estimados para esta temporada, pero estable en comparación con el promedio quinquenal, según una proyección inicial de la empresa de datos sobre materias primas Argus.

Otros analistas también prevén un descenso de la producción rusa de trigo en la próxima campaña.

La previsión de Argus reflejaba una fuerte caída prevista de la producción de trigo de primavera, tras el volumen récord de esta temporada, junto con un ligero aumento previsto de la producción de trigo de invierno, apoyada por la mejora de la humedad del suelo tras la sequía en las regiones meridionales, señaló en una nota publicada el lunes.

La superficie total plantada con trigo para la próxima cosecha se proyectó en 26,83 millones de hectáreas, ligeramente por debajo de 2025/26 y un 7% por debajo del promedio quinquenal.

Las lluvias que han repuesto la humedad del suelo también han interrumpido la siembra de trigo de invierno, mientras que algunos agricultores han desplazado la superficie hacia oleaginosas más rentables, dijo Argus.

No obstante, la oferta total de trigo ruso en la próxima campaña podría aumentar, ya que el descenso previsto de la producción se vería compensado por un aumento previsto de las existencias iniciales hasta 16,3 millones de toneladas, frente a los 13,7 millones del año anterior.

La previsión de cosecha de Argus, que se dio a conocer a los clientes la semana pasada, no incluye Crimea ni otros territorios que Rusia se ha anexado de Ucrania. (Reporte de Gus Trompiz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)