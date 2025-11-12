La cosecha rusa de trigo podría caer en 2026, dice SovEcon

GINEBRA, 12 nov (Reuters) - La producción de trigo en Rusia, el mayor exportador mundial del cereal, podría descender el próximo año a 83.800.000 toneladas métricas debido a una reducción prevista de la superficie plantada, dijo la consultora SovEcon en su primera proyección para la cosecha de 2026.

Su previsión para 2026 se compara con su estimación actual de 87.800.000 toneladas para la cosecha rusa de este año.

Se espera que los agricultores rusos siembren menos trigo, especialmente trigo de primavera, una tendencia que contrarrestaría las favorables condiciones de crecimiento temprano para el trigo de invierno recientemente sembrado, dijo SovEcon en una presentación en la conferencia Global Grain en Ginebra.

