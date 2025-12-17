La cosecha ucraniana de colza de 2026 podría superar los 3.000.000 de toneladas, dice sindicato

KIEV, 17 dic (Reuters) - Ucrania redujo ligeramente su superficie de colza para la cosecha de 2026, pero la cosecha puede repetir el nivel de 2025 de 3,3 millones de toneladas métricas, dijo el miércoles el sindicato ucraniano de agricultores UAC.

Ucrania es un gran productor de colza que exporta la mayor parte de su producción al mercado europeo.

"En Ucrania se ha sembrado un poco menos de colza, pero no se han registrado cambios significativos en las superficies de siembra, y si el tiempo es favorable, podremos cosechar algo más de tres millones de toneladas de colza", dijo UAC en un informe.

El Ministerio de Economía ucraniano ha dicho que los agricultores han sembrado 1,08 millones de hectáreas de colza para la cosecha de 2026. No dio cifras comparativas. (Reporte de Pavel Polityuk. Editado en Español por Ricardo Figueroa)