La Costa Blanca muestra sus acciones de turismo idiomático a responsables de internacionalización de EEUU

Un grupo de responsables de internacionalización de universidades estadounidenses han visitado la Diputación de Alicante para conocer las acciones colaborativas en materia de turismo idiomático que el Patronato de Turismo Costa Blanca impulsa juntamente con la Universidad de Alicante (UA).

La vicepresidenta segunda de la Diputación, Marina Sáez, y el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, han recibido este jueves a los representantes de universidades de EEUU, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

Costa Blanca y la UA promueven conjuntamente acciones internacionales de difusión de la oferta académica, educativa y turística de la provincia, motivo por el cual el colectivo universitario americano Big Ten Academic Alliance viaja a España para visitar las ciudades de Alicante y Barcelona.

Hace unas semanas, el organismo autónomo de la Diputación y la Universidad de Alicante culminaron en New Orleans, en el marco de la feria NAFSA, un "histórico acuerdo" con la Universidad de California para propiciar el intercambio de estudiantes, reforzar la conexión idiomática con el mercado norteamericano e incentivar el flujo del colectivo universitario de uno a otro centro.

Sáez ha resaltado que este tipo de encuentros "promueven el intercambio académico y cultural entre instituciones de prestigio, fomentando la aproximación entre estudiantes y la cooperación de investigaciones innovadoras y de proyectos educativos".

Asimismo, ha recalcado que el objetivo promocional de esta acción es "potenciar las oportunidades de la Costa Blanca en la recepción de estudiantes americanos y contribuir al fortalecimiento mutuo de las comunidades académicas involucradas".

La Big Ten Academic Alliance es una alianza académica de universidades que reúne a instituciones que aglutinan a más de 600.000 estudiantes. Este grupo lo integran la Univesity of Illinois, Indiana University, University of Iowa, University of Maryland, University of Michigan, Michigan State University, University of Minnesota, University of Nebraska-Lincoln, Northwestern University, Ohio State University, Pennsylvania State University, Purdue University, Rutgers University-New Brunswick y University of Wisconsin-Madison.

La veintena de responsables estadounidenses desplazados a Alicante ha realizado una visita a las instalaciones de la institución provincial y ha participado en una presentación de las acciones colaborativas que llevan a cabo el Patronato Provincial de Turismo y la Universidad de Alicante en materia de intercambio universitario.

"público interesantísimo"

Por su parte, José Mancebo ha puntualizado que este colectivo está conformado por "una coalición de diez universidades de mucho prestigio en EEUU, que ha realizado este viaje intensivo para seguir tejiendo alianzas con la provincia de Alicante".

El director del Patronato Costa Blanca ha indicado que "cada vez hay más interés" por parte del mercado norteamericano en este producto, al tiempo que ha detallado que este desplazamiento "se produce gracias a una larga colaboración que se remonta a más de diez años atrás". "Al final, con esta recepción tenemos la parte institucional, la académica y la parte comercial, con el receptivo USAC que alojará a los estudiantes y a sus familias", ha enfatizado.

"Los estudiantes internacionales son un público interesantísimo, desestacionaliza y, además, están interesados en la inmersión en nuestra cultura, por ello estas alianzas nos ayudan a afianzar este producto", ha concluido Mancebo.

Los prescriptores, directivos seniors de los departamentos de internacional de sus universidades, han podido conocer 'in situ' los programas colaborativos, tras recorrer durante este jueves la Diputación y la Universidad de Alicante y mantener diversos encuentros de trabajo. Por la tarde, visitarán el Castillo de Santa Bárbara y otros enclaves de la ciudad, mientras que el viernes recorrerán el caso antiguo de Altea y podrán degustar dulces y bebidas típicas de la provincia.

Europa Press