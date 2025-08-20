La CPI afirma que las sanciones de Estados Unidos constituyen un "ataque flagrante"

La Corte Penal Internacional (CPI) afirmó este miércoles que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a magistrados y fiscales de este tribunal son un "ataque flagrante" contra su independencia.

"Estas sanciones constituyen un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial", declaró el tribunal con sede en La Haya en un comunicado.

Las sanciones afectan al juez francés Nicolas Guillou, que preside un caso por el que se emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

También fue sancionada una jueza canadiense, Kimberly Prost, quien participó en un caso que autorizó una investigación sobre presuntos crímenes cometidos durante la guerra en Afganistán, una causa que alcanza a fuerzas estadounidenses.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este miércoles que también fueron sancionados dos fiscales adjuntos: Nazhat Shameem Khan, de Fiyi, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.

Estas sanciones implican la prohibición de entrada en Estados Unidos y el bloqueo de activos en esta jurisdicción.

La CPI expresó que "apoya con firmeza a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables".

El tribunal afirmó que continuará cumpliendo con su mandato, sin importar "las restricciones, presiones o amenazas".

Estados Unidos ya impuso sanciones este año contra otros cuatro magistrados de la corte internacional y un fiscal.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia expresó su "consternación" por las sanciones, que afectan, entre otros al magistrado francés, y afirmó que estas medidas son "contrarias al principio de independencia de la justicia".