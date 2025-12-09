LA NACION

La CPI condena a 20 años al líder de la milicia yanyauid de Darfur

LA HAYA, 9 dic (Reuters) - Los jueces de la Corte Penal Internacional condenaron el martes a 20 años de prisión a un líder de la milicia yanyauid declarado culpable de cometer atrocidades en la región sudanesa de Darfur.

Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, también conocido como AliKushayb, fue declarado culpable en octubre de 27 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinato, tortura y organización de violaciones y otras atrocidades cometidas por las milicias yanyauid en Darfur hace más de 20 años. (Reporte de Stephanie van den Berg, Editado en Español por Ricardo Figueroa)

