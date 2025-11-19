La CPI dice que Israel pidió recusar a su fiscal jefe

La Corte Penal Internacional (CPI) afirmó el miércoles que Israel pidió la descalificación de su fiscal jefe, Karim Khan, y la cancelación de las órdenes de captura de altos cargos israelíes por la guerra en Gaza.

El fiscal de la CPI había lanzado estas órdenes contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presunta complicidad en crímenes de guerra en el enclave.

Pero Israel lo acusó esta semana de actuar para "desviar la atención" de las acusaciones sobre la investigación en su contra por presuntos comportamientos sexuales impropios, que él niega.

El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, había dicho el lunes que su país había presentado ante la CPI una demanda para recusar al fiscal jefe.

Marmorstein acusó a Khan de actuar por "motivos personales impropios para plantear falsas e infundadas acusaciones contra Israel", que incluyen "órdenes judiciales infundadas e indignas".

"Estas acciones buscaban desviar la atención del público de las severas acusaciones contra él de hostigamiento sexual en serie de una subordinada", dijo el portavoz.

En su sitio web, la corte con sede en La Haya publicó un documento donde confirma que recibió la petición "para recusar al fiscal".

De acuerdo con varios reportes de prensa, Khan fue acusado de comportamiento sexual inapropiado hacia una mujer que trabajaba en su oficina.

El año pasado, Khan pidió a la CPI emitir órdenes de captura para Netanyahu, Gallant y tres dirigentes de Hamás.

Pese a que Israel apeló ante la corte, las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant fueron ratificadas y están en vigor.

