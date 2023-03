La CPI pide en Londres "perseverancia" para investigar presuntos crímenes en Ucrania

La Corte Penal Internacional (CPI) pidió este lunes el apoyo y la "perseverancia" de la comunidad internacional para ayudarle a investigar los presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania, tres días después de emitir una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Necesitamos colectivamente perseverancia para lograr justicia", defendió el fiscal de la CPI Karim Khan, al inaugurar en Londres una conferencia internacional, de un día de duración, organizada conjuntamente por el Reino Unido y Holanda, con la participación de ministros de Justicia y representantes de más de 40 Estados.

La corte, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, puso en marcha una investigación sobre posibles crímenes de guerra y contra la Humanidad cometidos desde que el 24 de febrero de 2022 Rusia lanzó su invasión de Ucrania.

El pasado viernes, emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisaria rusa para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, por el crimen de guerra de "deportación ilegal" de niños ucranianos.

Khan calificó de "triste" y "oscura" esta decisión, dirigida por primera vez en su historia al líder de uno de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

En represalia por esta decisión, que calificó de "nula", Rusia anunció el lunes la apertura de una "investigación penal" contra Khan y tres jueces de la CPI.

"Si el ruido es inevitable, debemos centrarnos en lo que realmente está ocurriendo y en la necesidad de una investigación independiente e imparcial", insistió el fiscal, agradeciendo el apoyo de los países presentes.

El ministro británico de Justicia, Dominic Raab, se congratuló de que "hoy 42 naciones (...) estén unidas por una misma causa, que es pedir cuentas a Rusia" por sus acciones en Ucrania.

"Sólo quiero pedirles que apoyen a la CPI con todos los recursos necesarios", rogó a sus homólogos el ministro de Justicia ucraniano, Denis Maliuska.

- "No dudaremos en actuar" -

"Ucrania es un escenario de crímenes y parece que allí se han cometido toda una serie de delitos. Estamos recibiendo información. Estamos llevando a cabo investigaciones independientes, creo que de forma estructurada y eficaz", declaró Khan a la BBC antes del inicio de la conferencia.

Pero "no podemos hacerlo todo a la vez" porque "no disponemos de recursos ilimitados", añadió. "Tenemos normas que seguir en materia de enjuiciamiento penal", subrayó. "Si se reúnen y recogen pruebas fiables y no hay pruebas exculpatorias que atenúen o reduzcan la responsabilidad penal, no dudaremos en actuar", aseguró.

Para llevar a cabo sus investigaciones, la CPI necesita recursos financieros y técnicos, y en diciembre Khan hizo un llamado a la comunidad internacional para que aumentara su ayuda a la institución.

Varios países deben anunciar el lunes recursos adicionales para apoyar su investigación sobre los presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

Londres prometió casi 400.000 libras (488.000 dólares) de financiación adicional, con lo que su apoyo total asciende a un millón de libras (1,22 millones de dólares) desde el año pasado, para financiar el apoyo psicológico a testigos y víctimas de crímenes y reforzar la presencia de expertos británicos en la CPI.

La Unión Europea "ya ha aportado más de 10 millones de euros" a la CPI desde el inicio de la invasión rusa y "puedo asegurarles que la Unión Europea está dispuesta a continuar" su apoyo a la corte, declaró el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders.

También recordó la voluntad de la UE de enmendar el Tratado de Roma, por el que se creó la CPI, para permitir que la corte juzgue los "crímenes de agresión" cometidos por Rusia.

La CPI sólo tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra y contra la Humanidad cometidos en Ucrania y no sobre los "crímenes de agresión" de Rusia, ya que Moscú y Kiev no son signatarios de dicho tratado.

