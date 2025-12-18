La CPI "rechaza enérgicamente" las nuevas sanciones de EE. UU. dirigidas contra jueces

La Corte Penal Internacional rechazó firmemente este jueves las nuevas sanciones que Estados Unidos anunció contra otros dos jueces del tribunal que investigaron a Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, está bajo orden de arresto.

"La CPI rechaza enérgicamente las nuevas sanciones estadounidenses" anunciadas "contra los jueces Gocha Lordkipanidze (Georgia) y Erdenebalsuren Damdin (Mongolia)", declaró la corte, que tiene sede en La Haya, en un comunicado.

Estas sanciones se suman a las que ya se ordenaron contra nueve magistrados y fiscales de la CPI.

"Estas sanciones constituyen un ataque flagrante a la independencia de una institución judicial imparcial, que opera conforme al mandato que le confirieron los Estados" miembro, señaló la corte.

"Medidas así, que apuntan contra jueces y fiscales elegidos por los Estados parte, socavan el Estado de derecho", añadió.

"Cuando se amenaza a actores judiciales por haber aplicado el derecho, es el propio orden jurídico internacional quien está en peligro", agregó.

Además, el tribunal señaló que "seguirá ejerciendo su mandato con independencia e imparcialidad, en plena conformidad con el Estatuto de Roma", su texto fundacional.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó la decisión de Washington alegando que los dos jueces sancionados votaron recientemente con la mayoría de la Corte a favor de rechazar una demanda de Israel.

En su recurso, el Estado hebreo cuestionaba que la CPI fuese competente para investigar sobre presuntos crímenes cometidos durante la guerra en la Franja de Gaza contra el movimiento islamista palestino Hamás.