La CPI rechaza recurso de Israel que cuestiona su competencia para investigar crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este lunes un recurso de Israel que cuestionaba la competencia del tribunal para investigar crímenes cometidos en la Franja de Gaza.

La CPI de La Haya inició una indagatoria sobre la situación en el territorio palestino en 2021, que ahora podrá reanudar tras el intento de Israel de bloquearla.

Israel argumentó que era necesario abrir una pesquisa independiente tras los ataques de Hamás en Israel el 7 de octubre, ya que afirmó que esto alteró la situación y exigió que la CPI emitiera una segunda notificación formal de investigación.

Israel no firmó el Estatuto de Roma que creó la jurisdicción de este tribunal internacional, pero esto no le impide presentar recursos ante la corte.

En un documento de 44 páginas, los magistrados confirmaron la decisión de investigar acusaciones de crímenes de guerra cometidos supuestamente por Israel en el territorio palestino.

Además, confirmaron las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, en noviembre de 2024 por acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Oren Marmorstein, rechazó la decisión de la corte, en un mensaje en X y acusó al tribunal de "politización".

El tribunal analiza actualmente otra impugnación israelí a su jurisdicción, además de una solicitud para recusar al fiscal Karim Khan.

De acuerdo con varios reportes de prensa, Khan fue acusado de abuso sexual, una denuncia que él niega contundentemente.

En julio, la CPI rechazó una solicitud de Israel de retirar las órdenes de arresto y en octubre denegó una apelación a esta decisión.

La Corte Penal de La Haya es un tribunal internacional creado en 2002 para investigar y juzgar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Desde el 10 de octubre rige un frágil alto al fuego entre Israel y Hamás en Gaza, acordado bajo presión de Estados Unidos, pero el ejército israelí ha continuado sus mortales ataques.

La guerra entre Israel y Hamás en Gaza estalló el 7 de octubre cuando comandos islamistas lanzaron un ataque en el sur de Israel, que causó la muerte de más de 1.221 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de cifras oficiales israelíes.

La ofensiva israelí de represalia en Gaza provocó más de 70.000 muertos, según cifras del Ministerio de Salud, del gobierno de Hamás, que la ONU considera fiables.