La CPI recusa al procurador Karim Khan en el caso sobre el expresidente filipino Duterte

Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) recusaron el miércoles al procurador general Karim Khan en el caso por crímenes contra la humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, invocando "una sospecha razonable de conflicto de interés".

Pero la decisión tendrá poco impacto práctico, porque Khan está de licencia a causa de una investigación por agresión sexual en su contra.

Duterte es procesado en la CPI por tres denuncias por crímenes contra la humanidad a causa de su implicación en asesinatos cometidos en el marco de su "guerra contra las drogas" que habría causado miles de víctimas.

La defensa del ex jefe de Estado filipino había pedido la recusación del procurador argumentando que este había representado como abogado a presuntas víctimas de Duterte antes de asumir sus funciones de procurador general en la CPI.

Si la corte de apelaciones de la CPI "considera que el conflicto de interés actual no fue demostrado (...) varios factores pueden levantar una sospecha razonable", indicaron los jueces.

La implicación de Khan con las víctimas "podría haber forjado (su) opinión sobre la responsabilidad penal personal de Duterte", según los jueces. Eso podría "afectar desfavorablemente la imparcialidad" del procurador, indicaron.

Al mencionar la investigación contra el procurador por acusaciones agresión sexual, los defensores de Duterte también consideraron que eso afectaba la presunción de "alta moralidad" de Khan.

"Esta recusación (del procurador general) no tendrá impacto en el caso mismo", aseguró el portavoz de la CPI Fadi El Abdallah.

La recusación de Khan ocurre días después de que la Corte decidió mantener detenido a Duterte, de 80 años, mientras se determina si está en condiciones de comparecer.

