La creación de empresas sube un 5,2% hasta septiembre y las disoluciones se elevan un 2,3%, según Iberinform

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

La constitución de empresas ha registrado en los nueve primeros meses del año un crecimiento del 5,2%, con 93.599 creaciones, mientras que las disoluciones de compañías se han elevado un 2,3%, hasta un total de 20.451, de acuerdo con el seguimiento de los registros mercantiles que realiza Iberinform.

Los datos publicados este lunes reflejan que solo en el mes de septiembre se han registrado 8629 creaciones de empresas, lo que supone un aumento del 14% respecto al mismo mes del ejercicio anterior, al tiempo que se han anotado 1633 disoluciones, un 7,2% más.

En el conjunto del año, las nuevas firmas se concentran en Madrid (22% del total), Cataluña (19%), Andalucía (17%) y la Comunidad Valenciana (13%).

Por sectores de actividad, los mayores volúmenes de constituciones se encuentran en construcción e inmobiliario (27% del total), comercio (17%), servicios a empresa (16%) y hostelería (10%).

Los crecimientos más intensos de las constituciones en el conjunto del año con respecto al mismo periodo de 2024 se registran en los sectores de financiero (33%), educación (15%), inmobiliario (14%) y comunicaciones (13%).

Por el contrario, la creación de empresas experimenta una mayor caída en los sectores de energía (-44%), comercio de electrónica y TIC (-35%), industria extractiva (-31%) e industria de electrónica y TIC (-29%).

Andalucía, C. Valenciana y Cataluña, concentran disoluciones

Por su parte, el informe de Iberinform refleja que la destrucción de tejido empresarial se concentra en Madrid (27% del total), Andalucía (16%), la Comunidad Valenciana (11%) y Cataluña (7%).

Por sectores de actividad, las disoluciones se registran con mayor intensidad en construcción e inmobiliario (25% del total), seguidas del comercio (20%) y servicios a empresa (16%).

Son menos intensas en los sectores de industria manufacturera (7,3%), hostelería (7%) y sector primario (2%).

En cuanto al acumulado del año, los crecimientos más intensos de las disoluciones se registran en los sectores de la metalurgia (39%), energía (27%) y sector primario (22%).