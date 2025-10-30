La crisis del coche eléctrico y los aranceles hunden las ganancias de Volkswagen

Volkswagen, principal fabricante automotor europeo, registró su primer ejercicio a pérdida desde la pandemia de covid-19, afectado por los aranceles estadounidenses y las dificultades en la transición hacia los vehículos eléctricos en su filial Porsche.

Después de seis trimestres consecutivos de descenso en sus beneficios, el gigante automovilístico registró en el tercer trimestre una pérdida neta de US$1244 millones, según los resultados publicados el jueves.

Se trata de la primera pérdida desde la primavera de 2020. Y ello a pesar de un aumento anual del 2,3% en la facturación, que alcanzó los US$93.400 millones, impulsada por un crecimiento del 1% en las entregas mundiales.

El año pasado, durante el mismo periodo, el grupo había obtenido un beneficio de US$1861 millones.

Los aranceles estadounidenses, elevados del 2,5% al 27,5% en abril y luego reducidos al 15% en agosto, afectan las exportaciones de Volkswagen, a pesar de tener una planta en Tennessee.

Las marcas Audi y Porsche, entre las más rentables, fabrican todos sus modelos fuera de Estados Unidos.

Los fabricantes de automóviles europeos también se ven afectados por una crisis relacionada con el productor de semiconductores Nexperia, que amenaza el suministro de la industria en Europa.

Por último, la baja rentabilidad de los vehículos eléctricos también contribuye a la caída de los beneficios.

Sus ventas aumentaron 33% en el tercer trimestre, pero estos modelos son menos rentables debido al alto costo de las baterías.

Volkswagen apuesta por su ambicioso plan de ahorro, valorado en US$6980 millones hasta 2030 en todas sus marcas, y por una reducción drástica de su plantilla en Alemania para intentar frenar la erosión de sus márgenes.

Su marca VW prevé la eliminación de 35.000 empleos de aquí a 2030 mediante un plan social, lo que representa 29% de su plantilla en Alemania.

