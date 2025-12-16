La crisis del hambre en Afganistán se agrava por escasez de fondos, dice la ONU

KABUL, 16 dic (Reuters) - El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU es incapaz, por primera vez en décadas, de proporcionar ayuda efectiva a millones de afganos que sufren desnutrición, y es probable que este invierno aumenten las muertes, especialmente entre los niños, dijo el programa el martes.

La ayuda internacional a un Afganistán devastado por la guerra ha disminuido considerablemente desde 2021, cuando las fuerzas lideradas por Estados Unidos abandonaron el país y los talibanes recuperaron el poder. La crisis se ha visto agravada por múltiples calamidades naturales como terremotos.

"Por primera vez en décadas, el PMA no puede lanzar una respuesta invernal significativa, al tiempo que amplía el apoyo de emergencia y nutrición en todo el país", dijo la agencia de la ONU en un comunicado, añadiendo que necesitaba más de US$460 millones para entregar asistencia alimentaria a los seis millones de afganos más vulnerables.

"Con la desnutrición infantil ya en su nivel más alto en décadas, y reducciones sin precedentes en la financiación (internacional) para las agencias que proporcionan servicios esenciales, el acceso al tratamiento es cada vez más escaso", dijo.

Es probable que la mortalidad infantil aumente durante los gélidos meses de invierno en Afganistán, cuando los alimentos son más escasos, dijo.

El PMA calcula que 17 millones de personas pasan hambre, unos 3 millones más que el año pasado, un aumento provocado en parte por los millones de afganos deportados desde los vecinos Irán y Pakistán en el marco de los programas de repatriación de emigrantes y refugiados.

Las agencias humanitarias han advertido que Afganistán carece de infraestructuras para absorber una afluencia repentina de repatriados.

"Sólo tenemos un 12% de financiación. Esto es un obstáculo", dijo Jean-Martin Bauer, director de Seguridad Alimentaria y Análisis Nutricional del PMA, en una rueda de prensa en Ginebra. Añadió que 3,7 millones de niños afganos sufrían malnutrición aguda, de los cuales 1 millón eran casos graves. "Así que sí, los niños están muriendo", dijo. (Reporte de Mohammad Yunus Yawar en Kabul y Emma Farge en Ginebra; Escrito por Gibran Peshimam; Editado en Español por Ricardo Figueroa)