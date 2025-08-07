La crisis diplomática se recrudece entre Francia y Argelia

Argelia responsabilizó este jueves a Francia de la crisis que estalló hace un año entre ambos países, en respuesta al cambio de tono del presidente Emmanuel Macron, que aboga por "más firmeza" con su excolonia.

Las tensiones entre París y Argel escalaron en los últimos meses y aguaron las esperanzas de Macron de una reconciliación histórica poscolonial que defendió al comienzo de su presidencia en 2017.

Las relaciones se degradaron desde el reconocimiento por Francia de un plan de autonomía del Sáhara Occidental "bajo soberanía marroquí" y el rechazo de Argel a liberar al escritor franco-argelino Boualem Sansal.

El presidente francés, en una carta dirigida a su primer ministro, François Bayrou, consideró el miércoles que Francia debía ser "fuerte y hacerse respetar" y llamó a suspender un acuerdo sobre visados con Argelia.

Macron solicitó al gobierno que "rechace los visados de corta estancia a los titulares de pasaportes de servicio y diplomáticos, así como los visados de larga estancia para todo tipo de solicitantes".

La cancillería argelina acusó este jueves a Macron de "atribuir[le] toda la culpa" de esta disputa, de una gravedad inédita. "Nada está más lejos de la verdad", subrayó.

En un segundo comunicado, el ministerio argelino indicó que informó a la embajada de Francia que pondrán fin a "la provisión gratuita de bienes inmobiliarios pertenecientes al Estado argelino" a su disposición.

La crisis a ambos lados del Mediterráneo ha estado marcada en los últimos meses por expulsiones de diplomáticos y funcionarios de ambas partes y un congelamiento de toda cooperación oficial.

París denuncia además que Argel no coopera para readmitir a sus ciudadanos en situación irregular en Francia o peligrosos, uno de los caballos de batalla del ministro del Interior galo, Bruno Retailleau.

A finales de julio, Retailleau estimó que "la diplomacia de buenos sentimientos fracasó" y pidió un cambio de tono hacia Argelia, en una crítica hacia la política del presidente francés.

Macron mantiene no obstante su objetivo de recuperar "relaciones eficaces y ambiciosas con Argelia", pero, para el experto Hansa Abidi, sus últimas decisiones podrían llevar a una "ruptura diplomática total".