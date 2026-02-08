La crisis en Groenlandia impulsa apps para identificar y boicotear productos de EEUU

COPENHAGUE (AP) — Los creadores de aplicaciones móviles diseñadas para ayudar a los compradores a identificar y boicotear productos estadounidenses dicen que han registrado un aumento de interés en Dinamarca y otros lugares después del reciente aumento de tensiones por las aspiraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia

El creador de la aplicación "Made O’Meter", Ian Rosenfeldt, dijo que registró unas 30.000 descargas de la aplicación gratuita en solo tres días en el punto álgido de la crisis diplomática transatlántica a finales de enero, de las más de 100.000 totales desde que se lanzó en marzo

Las aplicaciones ofrecen ayuda práctica

Rosenfeldt, quien vive en Copenhague y trabaja en marketing digital, decidió crear la aplicación hace un año después de unirse a un grupo de Facebook de daneses con ideas afines que esperaban boicotear productos estadounidenses

“Muchas personas estaban frustradas y pensaban: ‘¿Cómo hacemos esto en términos prácticos?’”, recordó el hombre de 53 años. “Si usas un escáner de código de barras, es difícil ver si un producto es realmente estadounidense o no, si es danés o no. Y si no sabes eso, realmente no puedes tomar una decisión consciente”

La última versión de "Made O’Meter" utiliza inteligencia artificial para identificar y analizar varios productos a la vez y luego recomienda alternativas similares fabricadas en Europa. Los usuarios pueden establecer preferencias, como "Sin marcas de Estados Unidos" o "Sólo marcas con sede en la UE". La aplicación afirma tener una precisión de más del 95%

“Al usar inteligencia artificial, puedes tomar una imagen de un producto... y puede hacer una búsqueda profunda para encontrar la información correcta sobre el producto en muchos niveles”, explicó Rosenfeldt a The Associated Press durante una demostración en una tienda de alimentación en Copenhague. “De esta manera, tienes información que puedes usar para tomar decisiones sobre lo que crees que es correcto”

"Perder un aliado"

Después de un aumento inicial de descargas cuando se lanzó la aplicación, el uso disminuyó. Hasta el mes pasado, cuando Trump intensificó sus declaraciones sobre la necesidad de que Estados Unidos adquiera Groenlandia, una isla ártica de importancia estratégica y rica en minerales que es un territorio semiautónomo de Dinamarca

El uso alcanzó su punto máximo el 23 de enero, cuando hubo casi 40.000 escaneos en un día, en comparación con unos 500 diarios el verano pasado. Ha disminuido desde entonces, pero todavía hubo alrededor de 5.000 al día esta semana, dijo Rosenfeldt, quien señaló que "Made O’Meter" es utilizada por más de 20.000 personas en Dinamarca, pero también por personas en Alemania, España, Italia e incluso Venezuela

“Se ha vuelto mucho más personal”, expresó Rosenfeldt, quien habló de “perder un aliado y un amigo”

Trump anunció en enero que impondría nuevos aranceles a Dinamarca y otros siete países europeos que se opusieron a sus reclamaciones sobre la isla, sólo para retirar abruptamente sus amenazas después de decir que se había alcanzado un “marco” para un acuerdo sobre el acceso a Groenlandia con la ayuda del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Han surgido pocos detalles de ese acuerdo

Estados Unidos comenzó conversaciones técnicas a finales de enero para armar un acuerdo de seguridad ártica con Dinamarca y Groenlandia, que dicen que la soberanía no es negociable

Rosenfeldt sabe que esos boicots no dañarán la economía de Estados Unidos, pero espera enviar un mensaje a los supermercados y fomentar una mayor dependencia de los productores europeos

“Tal vez podamos enviar una señal y la gente escuche y podamos hacer un cambio”, añadió

La protesta puede ser en gran medida simbólica

Otra aplicación danesa, "NonUSA", superó las 100.000 descargas a principios de febrero. Uno de sus creadores, Jonas Pipper, de 21 años, dijo que hubo más de 25.000 descargas el 21 de enero, cuando se realizaron 526 escaneos de productos en un minuto en un momento dado. De los usuarios, unos 46.000 están en Dinamarca y alrededor de 10.000 en Alemania

“Notamos que algunos usuarios decían que sentían que se les quitaba un poco de presión”, comentó Pipper. “Sienten que de alguna manera recuperaron el poder en esta situación”

Es cuestionable si estas aplicaciones tendrán mucho efecto en la práctica

Christina Gravert, profesora asociada de economía en la Universidad de Copenhague, dijo que en realidad hay pocos productos estadounidenses en los estantes de las tiendas de comestibles danesas, “alrededor del uno al 3%”. Algunos ejemplos son nueces, vinos y dulces. Pero hay un uso generalizado de tecnología estadounidense en Dinamarca, desde celulares iPhone de Apple hasta herramientas de Microsoft Office

“Si realmente quieres tener un impacto, ahí es donde deberías comenzar”, señaló

Incluso "Made O’Meter" y "NonUSA" se descargan desde la App Store de Apple y la Play Store de Google

Gravert, quien se especializa en economía del comportamiento, dijo que las campañas de boicot de esta clase suelen ser de corta duración y el cambio real a menudo requiere un esfuerzo organizado en lugar de consumidores individuales

“Puede ser interesante para las grandes marcas de supermercados decir, bien, ya no vamos a llevar estos productos porque los consumidores no quieren comprarlos”, comentó. “Si piensas en grandes empresas, esto podría tener algún tipo de impacto en la importación que hacen”

En una mañana reciente, los compradores que salían de una tienda de comestibles en Copenhague estaban divididos

“Nosotros boicoteamos, pero no conocemos todos los productos estadounidenses. Así que, principalmente son las marcas más conocidas”, dijo Morten Nielsen, de 68 años, un militar de la Marina retirado. “Es un sentimiento personal... sentimos que hacemos algo, sé que no estamos haciendo mucho"

“Amo Estados Unidos, me encanta viajar por Estados Unidos”, expresó Charlotte Fuglsang, una jubilada de 63 años. “No creo que debamos protestar de esa manera”

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa