La crisis energética de Cuba se agrava, es necesario dialogar, dijo Guterres

Lo informó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, resaltando que la persistente escasez de combustible está afectando severamente a la población y comprometiendo el funcionamiento de los servicios esenciales.

Naciones Unidas destaca que las necesidades petroleras de la isla siguen en gran medida insatisfechas, con graves repercusiones para la economía y la vida cotidiana de los cubanos.

Dujarric recordó que la Asamblea General ha solicitado en varias ocasiones el levantamiento del embargo impuesto por Estados Unidos, mientras que Guterres renovó su llamado al diálogo, reafirmando la disposición de la ONU a colaborar con las autoridades cubanas para apoyar una respuesta humanitaria.

La crisis, que lleva en curso dos años, se intensificó tras el cese de las suministraciones petroleras de Venezuela, resultado de la intervención de Washington en Caracas a principios de 2026. (ANSA).