La crisis humanitaria en Yemen empeorará en 2026 por los recortes de fondos, según la ONU

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 19 ene (Reuters) - La ONU ha advertido este lunes de que la situación humanitaria en Yemen está empeorando y que los avances logrados para combatir la malnutrición y mejorar la salud sufrirán un retroceso debido a los recortes de fondos.

"El contexto es muy preocupante... Esperamos que la situación sea mucho peor en 2026", dijo a la prensa en Ginebra Julien Harneis, coordinador residente y de Asuntos Humanitarios de la ONU para Yemen.

Unos 21 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria este año, lo que supone un aumento respecto a los 19,5 millones del año anterior, según la ONU. La situación se ha visto agravada por el colapso económico y la interrupción de servicios esenciales como la sanidad y la educación, así como por la incertidumbre política, dijo Harneis.

La financiación que Yemen recibía tradicionalmente de los países occidentales se está recortando, dijo Harneis, señalando la esperanza de recibir más ayuda de los países del Golfo.

Estados Unidos redujo drásticamente su ayuda este año, y los principales donantes occidentales también recortaron su ayuda al centrarse en aumentar el gasto en defensa, lo que provocó una crisis de financiación para la ONU.

Yemen ha sido el centro de una de las mayores operaciones humanitarias del mundo en una década de guerra civil que interrumpió el suministro de alimentos. En los últimos meses, el país también ha sido fuente de fuertes tensiones entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

"Los niños están muriendo y la situación va a empeorar", dijo Harneis. Se prevé que la inseguridad alimentaria empeore en todo el país y se anticipan mayores tasas de desnutrición, dijo. "Durante 10 años, la ONU y las organizaciones humanitarias fueron capaces de reducir la mortalidad y la morbilidad (...). Este año no va a ser así", añadió. Harneis dijo que la crisis humanitaria de Yemen amenazaba a la región con enfermedades como el sarampión y la polio, que podrían cruzar las fronteras.

En 2025 se concedieron US$ 680 millones a la ONU en Yemen, aproximadamente el 28% del objetivo previsto, según Harneis. (Información de Olivia Le Poidevin, edición de William Maclean; edición en español de Paula Villalba)