La Cruz de los Atletas se ha convertido en símbolo de unidad durante los Juegos Olímpicos

MILÁN (AP) — Al igual que la llama olímpica, hay otro símbolo de triunfo y trascendencia que adorna las ciudades anfitrionas: una cruz de madera única en su tipo

La Cruz de los Atletas ha llegado a Milán para los Juegos de Invierno y ocupa un lugar de honor junto al altar principal en la Basílica de San Babila. Es una de las iglesias más antiguas de la ciudad que, durante las próximas semanas, ostentará el título de “Iglesia de los Atletas”

La presencia de la cruz en la justa es un signo tangible de la creencia de la Iglesia Católica de que el deporte es una poderosa manera de unir a las personas. Y esta cruz es única en el sentido de que está hecha de piezas de madera provenientes de cinco continentes, un aparente guiño a los cinco anillos olímpicos que transmiten el mismo sentimiento

“El deporte no lo consideramos un instrumento que separa, sino uno que une”, expresó el reverendo Stefano Guidi, quien dirige el Servicio de Oratorios y Deporte de la Arquidiócesis de Milán. “La cruz representa esto precisamente a través de la forma en que fue creada”

Su creación

El artista inglés Jon Cornwall utilizó 15 piezas de madera de continentes de todo el mundo para elaborar la cruz, que debutó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012

Desde entonces, ceremonias especiales han marcado su llegada a las ciudades anfitrionas tanto para los Juegos de Verano como de Invierno (excepto en Tokio, cuando estaban vigentes las restricciones de viaje por la pandemia). El pasado junio, estuvo en el Vaticano para el Jubileo del Deporte celebrado con el papa Leo XIV, quien tiene una conexión personal de larga data con el deporte. Y se espera que la cruz viaje a Los Ángeles para los Juegos de 2028

“La cruz —que lleva las oraciones y esperanzas de los atletas— es un mensaje cristiano dirigido a todo el mundo del deporte, un signo de esperanza para la humanidad y una propuesta de paz entre los pueblos”, según un documento del ministerio de cultura del Vaticano

Leo XIV afirmó en un mensaje titulado “Vida en Abundancia”, emitido el mismo día de la ceremonia de apertura de Milán-Cortina, que el deporte une a las personas y valora tanto el viaje como el resultado final

“Nos enseña que podemos aspirar al más alto nivel sin negar nuestra propia fragilidad; que podemos ganar sin humillar a otros; y que podemos perder sin ser derrotados como individuos”, escribió

Giovanna Spotti y su esposo asistieron a misa en San Babila en los primeros días de febrero y se tomaron un momento para admirar de cerca la cruz

“La Cruz de los Atletas nos conmueve mucho, porque está expuesta y venerada aquí”, manifestó Spotti, quien vive cerca. “Y San Babila es importante porque es una iglesia muy antigua, verdaderamente característica de Milán”

Un mensaje de unidad más allá del idioma

La basílica se encuentra en el corazón de la ciudad cerca de la Piazza San Babila, un importante punto de tránsito y encuentro. La arquidiócesis de Milán la ha designado como la Iglesia de los Atletas durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos

Como parte de las actividades de la iglesia para este período, se están celebrando algunas misas en italiano, inglés, francés y alemán

La iglesia estaba llena durante la primera misa del domingo 8 de febrero, en italiano. La homilía se centró en la importancia de resaltar la fraternidad sobre el individualismo y fomentar un espíritu de unidad más allá de las divisiones

Más tarde, el reverendo Stefano Chiarolla celebró una misa en alemán. Todos los asistentes eran italianos, pero Chiarolla dijo que la iniciativa es importante

“Las misas multilingües son un signo de bienvenida”, comentó Chiarolla, quien pidió a los quienes hablaban alemán que levantaran la mano al final de su homilía y sonrió cuando solo un hombre italiano lo hizo. “La gente siempre puede asistir a misa en italiano, pero la diócesis quiere ofrecer un signo visible de hospitalidad que refleje la naturaleza internacional del evento”

Marino Parodi, quien levantó la mano, dijo que asistió porque problemas familiares le impidieron venir al servicio anterior

“Busqué en la web y encontré esta opción”, dijo. “Me alegró encontrarla”

Tanto la exhibición de la cruz como las misas multilingües son parte de los esfuerzos de la arquidiócesis de Milán para promover la unidad durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Ese programa más amplio incluye un “Tour de Valores Deportivos” enfocado en la juventud, exposiciones culturales, una representación teatral, conciertos e iniciativas deportivas inclusivas, así como rutas artísticas a través de algunas de las iglesias históricas de Milán

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes