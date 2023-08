Después de haber conseguido ya dos metales el lunes en el triple salto del Mundial de atletismo de Budapest con la plata de Lázaro Martínez y el bronce de Cristian Nápoles, Cuba tuvo otra recompensa en la prueba femenina de este viernes: el bronce de Leyanis Pérez.

"En lo personal estoy muy contenta por estar aquí y haber conseguido la medalla de bronce. Me lo esperaba un poco, salía a buscar mi primera medalla mundial. Con la distancia no estoy muy contenta porque pensaba que iba a mejorar mi marca personal [14,98 metros] pero no se dio. Me voy a la casa con una medalla de bronce y eso es una bonita experiencia", afirmó Pérez tras su participación.

La joven triplista, una de las figuras emergentes de su prueba a sus 21 años, terminó con 14,96 metros, solo por detrás de la venezolana Yulimar Rojas (oro con 15,08 metros) y de la ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk (15,00 metros).

Leyanis Pérez logró esa distancia en su primer intento.

El segundo fue nulo y los cuatro restantes fueron válidos, pero sin mejorar lo conseguido en el primero.

Hasta el sexto y último intento, Leyanis Pérez estuvo en posición virtual de plata, pero entonces Yulimar Rojas, la gran dominadora del triple salto, voló a 15,08 metros y pasó del octavo al primer lugar, haciendo bajar una posición a Leyanis Pérez.

"El éxito se lo dedicó a mi mamá, que ha estado conmigo desde el momento cero. Va a estar muy contenta con que le lleve mi primera medalla mundial. Es para ella y para todos los que me siguen, para los que están conmigo desde el primer momento", afirmó.

Cuba, la potencia tradicional del atletismo latinoamericano, se fue sin medallas el año pasado en el Mundial de Eugene, por primera vez en su historia en el evento.

Con las tres medallas del triple salto en la capital húngara, la isla caribeña ha podido regresar al medallero, pero su último título mundial en atletismo es el de la lanzadora de disco Yaimé Pérez en Doha-2019.

Yaimé Pérez es uno de los grandes nombres del atletismo cubano que abandonaron la isla en los últimos años y que ya no defienden a Cuba en las grandes competiciones.

