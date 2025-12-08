La cuestión territorial es "la más problemática" en negociaciones sobre Ucrania (alto responsable a AFP)

La cuestión territorial es "la más problemática" en las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, dijo el lunes a AFP un alto responsable implicado en los diálogos.

Moscú exige la retirada de las tropas de Kiev de parte de las zonas bajo su control.

"Esta exigencia sigue vigente y es la cuestión más problemática", declaró este responsable, al tanto de las últimas rondas de negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos este fin de semana.

"Putin no quiere firmar ningún acuerdo" si "Ucrania no cede territorios" en Donbás, región del este de Ucrania tomada parcialmente por las tropas rusas, añadió la fuente bajo condición de anonimato.

Washington está presionando a Ucrania para que apruebe "lo antes posible" un plan que termine con el conflicto de casi cuatro años, pero Kiev "no puede aceptar todo sin examinar los detalles", agregó.

