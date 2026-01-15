"La culpa es mía", dice Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid en la Copa

Por Fernando Kallas

ALBACETE, España, 15 ene (Reuters) - El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró que no tiene miedo al fracaso y asumió la responsabilidad de la derrota por 3-2 ante el Albacete de Segunda División en los octavos de final de la Copa del Rey el miércoles.

Arbeloa tuvo un comienzo de pesadilla en su carrera como entrenador del Real Madrid tras hacerse cargo del equipo español después de la marcha de Xabi Alonso el lunes.

El resultado fue el colofón a una semana aciaga para el club, que también perdió por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España disputada el domingo.

Arbeloa, de 42 años, hereda un equipo que se encuentra a cuatro puntos de su eterno rival, el Barcelona, en LaLiga, y ahora está eliminado de la Copa del Rey.

Tras el humillante resultado en el brumoso estadio Carlos Belmonte, el exdefensa del Real Madrid asumió toda la responsabilidad por la derrota, pero insistió en que se avecinan días mejores.

"En este club empatar ya es malo, una tragedia. Imagínate una derrota como esta. Es doloroso y estoy seguro de que todos los aficionados están dolidos", dijo Arbeloa a los periodistas.

"Si alguien es el responsable de esta derrota soy yo, que soy el que ha tomado las decisiones en cuanto a la alineación, a cómo queríamos jugar, los cambios… Solo puedo agradecer a los jugadores la bienvenida que me han dado y el esfuerzo que han hecho hoy. Intentar recuperarles anímica y físicamente también, evidentemente. Mejorar e ir a por el partido del sábado."

La decisión de Arbeloa de dar descanso a varias estrellas del primer equipo quedó en entredicho cuando el Madrid pasó apuros ante un Albacete organizado y decidido. A pesar del resultado, Arbeloa se reafirmó en sus decisiones.

"No me arrepiento, incluso en este momento haría lo mismo. He traído a un equipo capaz de ganar a cualquier equipo del mundo y tengo una grandísima plantilla y es un privilegio y un lujo poder entrenarles. Estoy convencido de que la convocatoria era la correcta y lo volvería a hacer una y mil veces", afirmó. "Tenemos muchos jugadores que recuperar a su máximo nivel físico y ahora a trabajar y a preparar el partido del sábado."

MIEDO AL FRACASO

La segunda derrota consecutiva del Madrid en menos de una semana fue un duro golpe para el club, pero Arbeloa se mantuvo firme en su creencia de que el fracaso es un peldaño hacia el éxito.

"No tengo miedo al fracaso y el que lo quiera calificar así lo entiendo perfectamente", dijo. "Si algo he aprendido en la vida es que el fracaso está en el camino del éxito y no en direcciones opuestas. Esta derrota me va a hacer mejorar a mí y nos va a hacer mejorar a todos."

Añadió que el Madrid tiene mucho margen de mejora física.

"En el físico tenemos mucho margen de mejora y para eso está Antonio (Pintus, preparador físico del Madrid), para darnos un punto más. Recuperar la mejor versión futbolísticamente por mi parte y físicamente por parte de Antonio, que creo que hace falta", dijo. (Reporte de Fernando Kallás; edición de Toby Davis; editado en español por Tomás Cobos)