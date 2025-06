La cumbre del G7 comienza en Canadá centrada en comercio, guerras... y no enojar a Trump

KANANASKIS, Alberta, Canadá (AP) — Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Canadá por última vez para una cumbre del Grupo de los Siete, la imagen perdurable fue la de él sentado con los brazos cruzados en actitud desafiante mientras la entonces canciller alemana, Angela Merkel, lo miraba con furia.

Si hay una misión compartida en la cumbre del G7 de este año, que comienza el lunes en las Montañas Rocosas de Canadá, es el deseo de minimizar cualquier chispa en un momento de tensiones explosivas.

La cumbre de 2018 terminó con Trump atacando a sus anfitriones canadienses en redes sociales mientras partía en el Air Force One, diciendo que había dado instrucciones a los funcionarios de Estados Unidos que permanecieron en Quebec de que se opusieran a la declaración conjunta del G7 respaldada por los líderes de Japón, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y, por supuesto, Canadá.

"He ordenado a nuestros representantes de Estados Unidos no respaldar el Comunicado mientras consideramos los aranceles sobre los automóviles que inundan el mercado estadounidense", publicó Trump en el sitio entonces conocido como Twitter.

Esta vez, Trump ya ha impuesto aranceles severos a varias docenas de naciones, que han planteado el riesgo de una desaceleración económica global. Hay poco progreso en la resolución de las guerras en Ucrania y Gaza y ahora un nuevo y creciente conflicto entre Israel e Irán sobre el programa nuclear de Teherán.

A todo esto se suman los problemas sobre el cambio climático, la inmigración, el tráfico de drogas, las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la continua superioridad manufacturera de China y su control sobre cadenas de suministro clave.

"Tenemos nuestros acuerdos comerciales. Todo lo que tenemos que hacer es enviar una carta, 'Esto es lo que tendrás que pagar'. Pero creo que tendremos unos pocos, unos pocos nuevos acuerdos comerciales", dijo Trump al salir de la Casa Blanca el domingo cuando se le preguntó si planeaba anunciar algún acuerdo comercial en el G7.

Lo que podría estar en juego es la supervivencia del propio G7 en un momento en que el gobierno de Trump ha dado mensajes contradictorios sobre si el presidente asistirá a la cumbre del Grupo de los 20 en noviembre en Sudáfrica.

A lo que Trump se oponía en la cumbre de 2018 en Quebec no eran solo los aranceles, sino a una estrategia de establecer alianzas con un conjunto compartido de estándares que buscan dar forma a las políticas.

"La gran disputa en Quebec fueron las referencias al orden internacional basado en reglas y de ahí proviene esa famosa foto", dijo Peter Boehm, asesor de Canadá en la cumbre del G7 de 2018 en Quebec y veterano de seis cumbres del G7.

Creo que les dio a todos la idea de que los G7 tal vez no marchaban como siempre. Los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Japón e Italia han expresado su creencia de que una relación amistosa con Trump este año puede reducir la probabilidad de arrebatos. "Bueno, tengo una buena relación con el presidente Trump, y eso es importante", dijo el sábado el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, mientras volaba a Canadá. Este año no hay plan para una declaración conjunta del G7, una señal de que el gobierno de Trump no ve la necesidad de construir un consenso compartido con otras democracias si considera que tal declaración es contraria a sus objetivos de nuevos aranceles, más producción de combustibles fósiles y una Europa menos dependiente del Ejército estadounidense. "El gobierno Trump casi con certeza cree que ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo", dijo Caitlin Welsh, directora del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que formó parte del equipo de Trump para el G7 en su primer mandato. La Casa Blanca ha guardado un firme silencio sobre sus objetivos para el G7, que comenzó como una reunión de ministros de finanzas en 1973 para abordar la crisis del petróleo y evolucionó hasta convertirse en una cumbre anual destinada a fomentar relaciones personales entre líderes mundiales y abordar problemas globales. El G7 incluso se expandió brevemente al G8 con Rusia como miembro, solo para que Rusia fuera expulsada en 2014 después de anexionarse Crimea y tomar un punto de apoyo en Ucrania que precedió a su agresiva invasión de plena escala en 2022. Trump tendrá al menos tres reuniones bilaterales programadas durante la cumbre con otros líderes mundiales mientras esté en Canadá, comenzando el lunes por la mañana con el primer ministro canadiense, Mark Carney. También se espera que el presidente de Estados Unidos tenga reuniones bilaterales con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, según un funcionario del gobierno. El presidente de Estados Unidos ha impuesto aranceles del 25% sobre el acero, el aluminio y los automóviles, todos los cuales han afectado desproporcionadamente a Japón. Trump también ha fijado un impuesto del 10% sobre las importaciones de la mayoría de los países, aunque podría aumentar las tasas el 9 de julio, después de que expire el período de negociación de 90 días establecido por él. Reino Unido alcanzó un marco comercial con Estados Unidos que incluía cuotas para protegerse contra algunos aranceles, pero el 10% base permanecería ya que el gobierno de Trump confía en los ingresos por aranceles para ayudar a cubrir el costo de sus recortes de impuestos sobre la renta. Canadá y México enfrentan aranceles separados de hasta el 25% que Trump implementó bajo el pretexto de detener el contrabando de fentanilo, aunque algunos productos todavía están protegidos bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá de 2020 firmado durante el primer mandato de Trump. La Casa Blanca ha insistido en que sus amplios aranceles producirán acuerdos comerciales que excluyan a China, aunque no está claro cómo antagonizar a los socios comerciales haría que quisieran fortalecer su dependencia de Estados Unidos. Carney, el líder canadiense, ha sido franco al decir que su país ya no puede ver a Estados Unidos como un amigo duradero. Eso podría dejar a Trump con la incómoda tarea de querer mantener sus aranceles al tiempo que intenta convencer a otros países de que están mejor del lado de Estados Unidos que de China. "Trump intentará coordinar al grupo contra la coerción económica de China", escribió Josh Lipsky, presidente de economía internacional en el Atlantic Council, en un análisis. "Pero el resto de los líderes pueden volverse a Trump y decir que este tipo de coordinación, que es la base de por qué funciona el G7, sería más fácil si no estuviera imponiendo aranceles a sus aliados". ___ Boak informó desde Calgary, Alberta. La periodista de Associated Press Jill Lawless contribuyó a este despacho.