La cumbre entre Putin y Trump queda en suspenso tras rechazo de Moscú a un alto al fuego

Por Tom Balmforth y Steve Holland

21 oct (Reuters) - La cumbre prevista entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladímir Putin quedó en suspenso el martes, ya que el rechazo de Moscú a un alto el fuego inmediato en Ucrania ensombreció los intentos de negociación.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a Reuters que "no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato", después de que el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov tuvieron una "conversación fructífera" pero optaron por no reunirse en persona.

Trump había anunciado la semana pasada que él y Putin se reunirían pronto en Hungría para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania, pero Putin se ha mostrado poco dispuesto a considerar concesiones. Moscú lleva mucho tiempo exigiendo que Ucrania acepte ceder más territorio antes de cualquier alto el fuego.

Rusia reiteró sus condiciones de larga data para un acuerdo de paz en un comunicado privado conocido como "non paper" que envió a Estados Unidos el pasado fin de semana, según dos funcionarios estadounidenses y dos personas familiarizadas con la situación.

El comunicado reafirmaba la exigencia de Rusia de controlar por completo la región oriental de Donbás, disputada desde hace tiempo, según un funcionario, y rechazaba de hecho el llamamiento de Trump para que el alto el fuego comience con una congelación de las líneas del frente en sus ubicaciones actuales.

Rusia controla toda la provincia de Luhansk y alrededor del 75% de la vecina Donetsk, que juntas conforman la región de Donbás.

Los líderes europeos pidieron el martes a Washington que se mantenga firme en su exigencia de un alto el fuego inmediato en Ucrania, y que las líneas de batalla actuales sirvieran de base para cualquier conversación futura.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajó el martes a Washington para mantener conversaciones con Trump que, según dos fuentes familiarizadas con el asunto, tendrían lugar el miércoles.

Un funcionario occidental, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Rutte planeaba presentar a Trump los puntos de vista europeos sobre un alto el fuego y cualquier negociación de paz posterior. (Redacción de Peter Graff; edición de Ros Russell; edición en español de Javier López de Lérida)