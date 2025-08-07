La Cumbre Mundial de Cosplay de Japón escapará del calor del verano en 2027

Disfrazarse en la Cumbre Mundial de Cosplay puede ser una experiencia agotadora en el caluroso verano japonés, por lo que tras el evento de este año, que batió récords de temperatura, los organizadores han trasladado la edición de 2027 al mes de noviembre.

Este espectáculo anual, que suele celebrarse en la ciudad de Nagoya, reúne a miles de personas de todo el mundo que se caracterizan como sus personajes favoritos de anime, manga y videojuegos con trajes elaborados, peinados extravagantes y maquillaje estrafalario.

Los organizadores anunciaron tras la clausura de la vigesimotercera edición, que terminó el domingo y contó con 247.200 asistentes en tres días, que la próxima cita en 2026 también tendrá lugar en agosto, pero que en 2027 se celebrará en noviembre.

"Este cambio se ha decidido en respuesta al calor extremo y otras condiciones meteorológicas", explicó el comité organizador del evento en un comunicado emitido el martes.

La medida también tiene como objetivo acoger a más participantes internacionales, así como tener en cuenta las tendencias del turismo internacional.

Japón ha registrado esta semana una nueva temperatura récord de 41,8°C. La ciudad turística de Kioto alcanzó a finales de julio los 40°C por primera vez desde que se tienen registros.

El verano del año pasado fue el más caluroso jamás registrado, a la par con el de 2023, y fue seguido por el otoño más cálido desde que se iniciaron las mediciones hace 126 años.