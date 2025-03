La cumbre sobre Ucrania en París descarta levantar sanciones a Rusia

Los aliados de Kiev reunidos este jueves en París sin Estados Unidos excluyeron levantar las sanciones económicas a Rusia, como reclama Moscú, pero no lograron un consenso sobre el envío de tropas a Ucrania para garantizar un eventual acuerdo de paz.

A iniciativa de Francia y Reino Unido, una treintena de dirigentes europeos discutieron las "garantías de seguridad" que Europa podría ofrecer a Ucrania en caso de un acuerdo de paz con Rusia, incluido el despliegue de fuerzas militares por una "coalición de voluntarios".

La cumbre de más de tres horas celebrada en el Elíseo, sede de la presidencia francesa, permitió constatar que "no es el momento" para levantar las sanciones a Rusia, indicó el primer ministro británico, Keir Starmer. "Lo que discutimos es cómo podemos aumentar[las]", agregó.

La decisión fue por "unanimidad", precisó el presidente francés, Emamnuel Macron, citando otras decisiones como "acelerar el desembolso de los préstamos decididos en el G7" para Ucrania. Sin embargo, el envío de tropas en caso de acuerdo de paz no logró recabar un consenso.

La iniciativa franco-británica, en la que Estados Unidos no participa, atrajo a París a 27 líderes europeos, a los jefes de la OTAN y de las principales instituciones de la UE, a los embajadores de Australia y Canadá, y al vicepresidente turco.

La reunión se celebra después que la Casa Blanca dijera que Rusia y Ucrania habían acordado los contornos de un posible alto el fuego en el mar Negro, en conversaciones separadas con funcionarios estadounidenses en Arabia Saudita.

Kiev lo confirmó, al igual que Moscú, aunque este último dijo que había puesto condiciones, entre ellas exigir a Estados Unidos un alivio de las sanciones que afectan a su sector agrícola.

El miércoles, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio afirmó que se evaluarán las condiciones rusas y advirtió de que un acuerdo de paz "no será sencillo". "Llevará algún tiempo, pero al menos estamos en ese camino", aseguró.

- "Rusia no quiere" -

"Todo el mundo comprende hoy que Rusia no quiere ningún tipo de paz", advirtió desde París el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien llamó a aumentar la presión y a adoptar más sanciones.

Muestra de que la tensión sigue siendo alta, Rusia acusó a Ucrania de haber atacado instalaciones energéticas el miércoles y el jueves, pese a que este tipo de infraestructuras forman parte de un acuerdo de cese de hostilidades anunciado por Estados Unidos el 25 de marzo.

Un alto cargo ucraniano había indicado a AFP poco antes que ni Rusia ni Ucrania atacaron instalaciones energéticas del otro bando desde ese día.

Ambos países vecinos se acusaron además recíprocamente el miércoles de querer hacer fracasar un eventual acuerdo sobre el mar Negro.

A la espera de los resultados de la mediación de Washington, los aliados de Kiev en Europa debatieron sobre el envío de fuerzas europeas en el futuro para garantizar que Rusia no vuelva a atacar a Ucrania.

"Varios países europeos" están dispuestos a enviar tropas a Ucrania para garantizar el respeto de un eventual acuerdo de paz entre ambos países vecinos, anunció el presidente francés.

Estas fuerzas "son una propuesta franco-británica que Ucrania desea", indicó Macron, precisando que, aunque "no tiene unanimidad" entre los aliados de Kiev, esta no es necesaria para llevarlo a cabo. Croacia ya dijo que no participará.

Para discutir sobre estas tropas, que tendrían un carácter de "disuasión" y no estarían en primera línea, y sobre la futura forma del ejército ucraniano, una delegación franco-británica viajará en los próximos días a Ucrania, agregó.

Pese a las discusiones diplomáticas de las últimas semanas, el ejército de Corea del Sur afirmó el jueves que Pyongyang había desplegado 3.000 soldados adicionales en Rusia este año como "refuerzos", además de los 11.000 ya enviados.

