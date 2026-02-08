La "Dama de Hierro" japonesa, Takaichi, logra una impresionante victoria electoral

*

La coalición gobernante de Takaichi obtiene una mayoría cualificada en la Cámara Baja

La primera mujer líder de Japón apostó por unas inusuales elecciones anticipadas en invierno

Ha obtenido buenos índices de audiencia desde que asumió el cargo de primera ministra en octubre

Takaichi tiene tensas relaciones con Pekín, lo que ha provocado nerviosismo en los mercados

Por John Geddie y Tim Kelly

TOKIO, 8 feb (Reuters) - La coalición de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, obtuvo una histórica victoria electoral el domingo, allanando el camino para los prometidos recortes fiscales que han asustado a los mercados financieros y para el gasto militar destinado a contrarrestar a China.

Se prevé que la conservadora Takaichi, la primera mujer líder de Japón, que dice inspirarse en la "Dama de Hierro" británica Margaret Thatcher, consiga hasta 328 de los 465 escaños de la cámara baja del Parlamento para su Partido Liberal Democrático.

El PLD por sí solo superó los 233 escaños necesarios para obtener la mayoría menos de dos horas después del cierre de las urnas, encaminándose hacia uno de sus mejores resultados electorales.

Con su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón, conocido como Ishin, Takaichi cuenta ahora con una mayoría cualificada de dos tercios de los escaños, lo que le facilita su agenda legislativa, ya que puede anular a la cámara alta, que no controla.

ELECCIONES DE INVIERNO TRAEN UNA TORMENTA DE VOTOS

"Estas elecciones han supuesto importantes cambios políticos, en particular un cambio importante en la política económica y fiscal, así como el refuerzo de la política de seguridad", declaró Takaichi en una entrevista televisiva a medida que se iban conociendo los resultados.

"Se trata de políticas que han suscitado una gran oposición... Si hemos recibido el apoyo del público, entonces debemos abordar estas cuestiones con todas nuestras fuerzas".

Takaichi, de 64 años, convocó unas elecciones anticipadas inusuales en invierno para aprovechar su elevada popularidad desde que fue ascendida a la dirección del LDP, partido que lleva mucho tiempo en el poder, a finales del año pasado.

Los votantes se han sentido atraídos por su imagen de persona franca y trabajadora, pero sus inclinaciones nacionalistas y su énfasis en la seguridad han tensado las relaciones con la poderosa vecina de Japón, China, mientras que sus promesas de recortes fiscales han sacudido los mercados financieros.

Los residentes caminaron con dificultad por la nieve para emitir su voto, con nevadas récord en algunas zonas que colapsaron el tráfico y obligaron a cerrar antes de lo previsto algunos colegios electorales. Se trata de la tercera elección celebrada en febrero desde la posguerra, ya que las elecciones suelen convocarse durante los meses más templados.

Fuera de un colegio electoral en la ciudad de Uonuma, en la montañosa prefectura de Niigata, el profesor Kazushige Cho, de 54 años, desafió las temperaturas bajo cero y la nieve profunda para votar por el Partido Liberal Democrático de Takaichi.

"Da la sensación de que está creando un sentido de dirección, como si todo el país se uniera y avanzara", dijo Cho.

Sin embargo, la promesa electoral de Takaichi de suspender el impuesto sobre las ventas del 8% en los alimentos para ayudar a los hogares a hacer frente al aumento de los precios ha inquietado a los inversores, preocupados por cómo financiará el plan el país con la mayor carga de deuda entre las economías avanzadas.

Takaichi afirmó el domingo que aceleraría el estudio de la reducción del impuesto sobre las ventas, al tiempo que se centraría en la sostenibilidad fiscal.

"Sus planes para la reducción del impuesto sobre el consumo dejan grandes interrogantes sobre la financiación y cómo va a hacer para que las cuentas cuadren", afirmó Chris Scicluna, director de investigación de Daiwa Capital Markets Europe en Londres.

RESPALDADA POR TRUMP, CRITICADA POR CHINA

El director del principal grupo de presión empresarial de Japón, Keidanren, Yoshinobu Tsutsui, acogió con satisfacción la victoria de Takaichi como una restauración de la estabilidad política. "La economía japonesa se encuentra ahora en una encrucijada crítica para lograr un crecimiento sostenible y sólido", afirmó.

El PLD, que ha gobernado durante casi toda la historia de la posguerra de Japón, había perdido el control de ambas cámaras en las elecciones de los últimos 15 meses bajo el mandato del predecesor de Takaichi, Shigeru Ishiba.

Takaichi ha logrado cambiar el rumbo del partido al conectar con los votantes más jóvenes.

Incluso ha desatado una moda denominada "sanakatsu", que podría traducirse aproximadamente como "Sanae-manía". Su bolso y el bolígrafo rosa con el que toma notas en el Parlamento tienen una gran demanda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la semana pasada su "apoyo total" a Takaichi y dijo que la recibiría en la Casa Blanca el mes que viene.

China también analizará el resultado.

A las pocas semanas de asumir el cargo, Takaichi desencadenó la mayor disputa con Pekín en más de una década al esbozar públicamente cómo podría responder Tokio a un ataque chino contra Taiwán, la isla democrática reclamada por China.

China respondió con varias contramedidas, entre ellas instar a sus ciudadanos a no viajar a Japón.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, fue uno de los primeros líderes extranjeros en felicitar a Takaichi, afirmando que esperaba que su victoria "trajera un futuro más próspero y seguro para Japón y sus socios en la región".

El fuerte mandato de Takaichi podría acelerar sus planes de reforzar las defensas de Japón, lo que enfurecería aún más a Pekín, que la ha tachado de intentar revivir su pasado militarista.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, declaró el domingo por la noche a las cadenas de televisión que quería impulsar políticas para reforzar la defensa de Japón, al tiempo que se mantenía el diálogo con China.

"Pekín no acogerá con agrado la victoria de Takaichi", afirmó David Boling, director de Asia Group, una empresa que asesora a otras empresas sobre riesgos geopolíticos.

"China se enfrenta ahora a la realidad de que ella está firmemente asentada en el cargo y que sus esfuerzos por aislarla han fracasado por completo".

(Reporte de John Geddie, Tim Kelly, Kantaro Komiya, Chang-Ran Kim, Joseph Campbell y Tom Bateman; edición de William Mallard. Editado en español por Natalia Ramos)