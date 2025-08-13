La debilidad del dólar y la mejora del clima comercial apoyan al cobre

Por Polina Devitt

LONDRES, 13 ago (Reuters) - Los precios del cobre subían el miércoles, ya que la debilidad del dólar contribuía a prolongar el apoyo obtenido tras la prórroga de 90 días en la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, principal consumidor de metales.

* A las 1000 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,1%, a US$9854 la tonelada. El martes y el miércoles alcanzó los US$9865, su nivel más alto desde el 25 de julio.

* "La prórroga de 90 días en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China ha sido bien recibida y ayudó a que todos los metales básicos subieran ayer. El cobre está manteniendo esas ganancias con la ayuda de un dólar más débil", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

* El dólar se debilitaba, aumentando el atractivo de las materias primas cotizadas en el billete verde para los compradores que utilizan otras divisas, ante las expectativas reforzadas de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal el mes que viene.

* Los intentos del presidente Donald Trump de ampliar su control sobre las instituciones estadounidenses también socavaban al dólar.

* Las series de datos de China que se publicarán esta semana pueden proporcionar una dirección más clara al complejo de metales básicos, ya que cualquier debilidad podría reforzar los argumentos a favor del estímulo económico, dijo Shah.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0,4%, a US$2629,5 la tonelada; el zinc cedía un 0,1%, a US$2844,5; el plomo perdía un 0,4%, a US$2008; el estaño bajaba un 0,4%, a US$33.725; y el níquel sumaba un 0,1%, a US$15.335 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)