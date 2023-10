Tokio--(business wire)--oct. 18, 2023--

Harshavardhan Sai Sadineni y Srived Meda de Kasturba Medical College, Manipal, India, ganaron el XVIII Fujio Cup Quiz (FCQ) sobre células madre y medicina regenerativa (regenerative medicine, RM) en el NCRM NICHE 2023; el Instituto de Educación Superior e Investigación Sri Ramachandra, India, y el Institut Teknologi Bandung, Indonesia, ocuparon el segundo lugar y se unieron al equipo de élites del FCQ, un privilegio otorgado a aquellos que llegan a la etapa final del concurso internacional de múltiples niveles que incluye un certamen en RM; por consiguiente, calificaron para nominarlos como candidato(s) al Premio Edogawa NICHE, establecido en 2018. El ganador del Premio Edogawa NICHE de 2020, el Dr. John Craig Venter dará su conferencia en el Centro de Transplantes UHN Ajmera el 25 de octubre de 2023, junto con el Programa de Capacitación en Medicina Regenerativa (Training Program in Regenerative Medicine, TPRM) en la Universidad de Toronto, coorganizado con la Sociedad Alemana para la Investigación de Células Madre (German Society for Stem Cell Research, GSZ).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20231017923852/es/

Bringing together, all stakeholders involved in research on physical, chemical, and biological realms, biomaterials, and tissue engineering systems to develop novel solutions in regenerative medicine has been the major goal and accomplishment of NCRM NICHE, in the past 18 years. Winners and finalists of Fujio Cup Quiz (FCQ), the “FCQ Elites” are qualified to nominate the candidates for the Edogawa NICHE Prize. The inaugural prize in 2018 was awarded to Prof. James E. Till for discovery of stem cells, jointly with Prof. Ernest McCulloch. 2019 prize was awarded to Dr. Steven A. Rosenberg, for his pioneering work in adoptive immunotherapies and in 2020 to Dr. John Craig Venter for his research in synthetic biology and the human genome. NCRM NICHE team is progressing in research on implications of microgravity, synthetic chemical concoctions, and biological response modifiers, on cellular senescence and immune modulation to develop solutions, especially for rare diseases and unmet needs. (Graphic: Business Wire)

El FCQ es un evento activo para adquirir conocimientos en RM que comenzó en 2006 en India, que forma parte de NCRM NICHE, el evento inaugural conmemorativo del aniversario del Centro Nichi-in de Medicina Regenerativa (Nichi-in Centre for Regenerative Medicine, NCRM), que se lleva a cabo todos los meses de octubre en Tokio 2017~2019, y ahora de manera virtual. NCRM NICHE ha desencadenado ideas y colaboraciones novedosas que brindan soluciones de vanguardia en terapias celulares, tales como el tratamiento híbrido de la estenosis uretral con epitelio bucal expandido y encapsulado en andamio (Buccal epithelium Expanded and Encapsulated in Scaffold‐Hybrid Approach to Urethral Stricture, BEES HAUS) con estudios clínicos de seguridad y eficacia y pruebas preclínicas, tecnologías de fabricación de tejido para trasplantar condrocitos humanos para reparación de cartílago adecuados con reversión de edad in vitro, soluciones optimizadas para transportar células y tejidos para procesar entre hospitales e instalaciones de procesamiento de células. Mediante una red global interdisciplinaria, en el cónclave interdisciplinario (Inter-disciplinary Conclave, IDC) se presentaron soluciones adjuntas que modifican la enfermedad desarrolladas para las necesidades insatisfechas, p. ej, distrofia muscular de Duchenne (DMD), esclerosis múltiple (EM), trastornos del espectro autista (TEA) y la enfermedad de Parkinson (EP).

El Prof. Dr. Mihai G. Netea, Centro Médico de la Universidad Radboud, Países Bajos, habló sobre la inmunidad capacitada y la defensa innata del huésped; el Dr. Shojiro Katoh, presidente, Hospital Edogawa, [habló sobre] la novedosa tecnología de fabricación de tejido que mejora las terapias celulares para la reparación del cartílago; el Sr. Yasutoshi Nishikawa [habló sobre] biomateriales para reconstrucción ósea y el Dr. Dedeepiya Devaprasad [habló sobre] el microbioma intestinal, el eje cerebro-intestino y la salud del cerebro, moderados por el Prof. Dr. Jurgen Hescheler, Universidad de Colonia, Alemania.

NCRM con laboratorios de biología celular y biomateriales, en colaboración con socios académicos e industriales de Japón están investigando el origen básico de las enfermedades a nivel celular tomando como referencia la evolución del sistema inmunológico en la filogenia, los sistemas de cultivo in vitro e intervencionistas biológicos in vivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20231017923852/es/

CONTACT: Samuel JK Abraham

info@gncorporation.com

Keyword: north america asia pacific india japan canada

Industry keyword: research hospitals health technology stem cells biotechnology training university health science education

SOURCE: GN Corporation Co Ltd

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 10/18/2023 12:56 pm/disc: 10/18/2023 12:55 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20231017923852/es