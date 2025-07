La decisión de la RFEP que provocó la renuncia de Portela "se ajusta al marco legal", según el Observatorio

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - El Observatorio del Deporte Femenino considera que la decisión adoptada por la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) que llevó a la palista gallega Teresa Portela a renunciar a disputar las pruebas clasificatorias para formar parte del equipo nacional absoluto "se ajusta al marco legal vigente", aunque afirma que eso no siempre garantiza "una gestión justa y humanamente sostenible", además de reconocer que la salud mental de la deportista "es preocupante". "En contextos como este, la legalidad, siendo condición necesaria, no siempre es suficiente para garantizar una gestión justa y humanamente sostenible. La ética organizativa invita a ejercer la autoridad con prudencia, transparencia y voluntad de diálogo. Explicar las razones que motivan las decisiones, escuchar activamente a las personas afectadas y procurar su comprensión no solo fortalece la cohesión interna, sino que también contribuye a preservar la confianza en las instituciones deportivas", indicó el organismo en sus conclusiones. Además, apuntó que la equidad "debe ser un criterio rector en la aplicación de las normas". "Evitar tensiones innecesarias y promover una cultura de entendimiento mutuo no es un objetivo menor: se trata de una inversión en reputación institucional, en legitimidad social y en el bienestar de todas las personas implicadas. La ley establece el suelo firme sobre el que se construyen las relaciones organizativas, pero es la ética la que permite elevar ese suelo hacia una cultura de excelencia moral", explicó. El pasado 8 de abril, Portela, medallista de plata en Tokio 2020, desvelaba que no acudiría al selectivo nacional de Sevilla, en el que se decidió qué deportistas y en qué embarcaciones representarán a España en la Copa del Mundo, el Europeo y el Mundial, cuestionando el cambio de criterios establecidos por la RFEP. La canguesa relató que esos criterios la obligarían a vivir en la campital andaluza para formar parte del equipo nacional, algo que calificó de "inviable", y denunció que llevaban sin entrenador desde octubre, a diferencia del conjunto masculino. El pasado 7 mayo, miembros del Observatorio mantuvieron una reunión telemática con Teresa Portela. "Pudieron comprobar que la deportista se encontraba emocionalmente muy tocada. Su salud mental es preocupante y asegura que habría otras damnificadas, aunque no da sus nombres", manifestó el organismo. Además, señaló que la piragüista desveló que había hablado en una ocasión con el presidente de la RFEP, Javier Hernanz, "con quien tenía buena relación", pero aseguró que "carece de empatía" y "es evidente que las interferencias están provocadas por sus disputas con el de la territorial gallega, quien es su adversario". Por su parte, la RFEP rehusó reunirse con el Observatorio, según aseguró el organismo. Uno de sus miembros tuvo la oportunidad de hablar personalmente con el presidente al término de un acto organizado por ADESP en el Congreso de los Diputados, donde se presentó el Consejo Español para la Igualdad en el Deporte, pero Javier Hernanz afirmó que no tenía nada que decir sobre el caso tratado y se remitió al comunicado que la REFP publicó", indicó. "Cabe recordar que en esta nota, la RFEP se limitó a expresar su sorpresa por la decisión de Portela, si bien aseguran que debe cumplir con los criterios de selección aprobados por la Junta Directiva y recuerdan las circunstancias excepcionales que en los últimos meses atravesó el ente federativo por las dilaciones del proceso electoral. Aseguran entender la dificultad que supone trabajar lejos de tu hogar, aunque es una realidad para un alto porcentaje de los deportistas que forman parte de los equipos nacionales de la RFEP, tanto mujeres como hombres", continuó. En ese mismo escrito, la RFEP asegura que no ha solicitado "en ningún momento" que Portela centre su preparación exclusivamente en Sevilla y que ha "apoyado su decisión personal de continuar entrenando en Pontevedra", buscando "la mejor compatibilidad con su situación de conciliación familiar".