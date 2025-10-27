La decisión sobre el nuevo presidente de la Fed podría tomarse antes de 2026, dice Trump

(Añade nombres de los candidatos en el párrafo 4, modifica el lugar y ajusta el titular)

AIR FORCE ONE/TOKIO, 27 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la decisión sobre el próximo presidente de la Reserva Federal podría tomarse antes de que termine el año.

"Puede que antes de que acabe el año tomemos una decisión sobre la Fed", dijo a periodistas en el avión presidencial.

"Vamos a hacer una segunda ronda y esperamos presentar una buena lista al presidente justo después del Día de Acción de Gracias", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La lista de candidatos se ha reducido a cinco: el asesor de Trump Kevin Hassett; el exgobernador de la Fed Kevin Warsh; el gobernador de la Fed Christopher Waller; la vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman; y el ejecutivo de BlackRock Rick Rieder, dijo Bessent. (Información de Anton Bridge y Satoshi Sugiyama; redacción de Kantaro Komiya; edición de Himani Sarkar; edición en español de Jorge Ollero Castela)