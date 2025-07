La dedicación y la claridad en la explicación en la consulta médica son las cuestiones más valoradas por los pacientes

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - Entre las cuestiones más valoradas en la consulta médica, los pacientes destacan sobre todo la dedicación durante la visita (27%), seguida de explicaciones detalladas (25%) y la eficacia del tratamiento (17%), según recoge Doctoralia a través de una encuesta en la que ha analizado más de 660.000 valoraciones de pacientes de toda España. Estos datos indican que "el contacto humano sigue siendo insustituible", y el tiempo y la atención personalizada son percibidos como elementos clave de una buena atención médica, afirma la compañía. Asimismo, los pacientes también valoran otros aspectos como la puntualidad (16%) y las instalaciones (13%), que suman en la experiencia, aunque no son los más relevantes. Por el contrario, los principales motivos de insatisfacción están relacionados con la organización y el trato recibido. Así, el tiempo de espera en consulta (19%), la sensación de falta de empatía (17%) y el tiempo dedicado a la cita (15%) encabezan la lista de críticas. También se mencionan la comunicación poco clara (12%) y el sentimiento de que el tratamiento no acabó de funcionar (11%). "Las personas no buscan solo un diagnóstico rápido, necesitan sentirse escuchadas, comprendidas y entender qué les pasa. Entender lo que les pasa, sin prisas ni tecnicismos, es parte fundamental del proceso de cuidado", señala el CEO de Doctoralia España, Carlos Villaverde. No obstante, la tecnología y la inteligencia artificial pueden ser grandes aliadas para ofrecer una atención más cercana y personalizada, apunta Doctoralia. En este sentido, el reto está en aprovechar la tecnología para que los profesionales puedan centrarse en lo que realmente valoran los pacientes: el trato humano. "En un sistema de salud cada vez más exigente, donde el tiempo y la carga administrativa son limitantes, es esencial devolver a las y los profesionales la capacidad de conectar de verdad con las personas que atienden. En este sentido, el avance tecnológico es esencial. Por ejemplo, la adopción de herramientas de IA que ayudan a descongestionar las tareas administrativas de los profesionales de la salud, permite que estos puedan centrarse en lo que realmente importa: cuidar de sus pacientes", añade Villaverde. ANÁLISIS POR COMUNIDADES En Andalucía, por ejemplo, los pacientes valoran especialmente la dedicación durante la visita (27%) y las explicaciones detalladas (25%), mientras que las principales críticas se centran en el tiempo de espera en consulta (24%) y la duración de la visita (18%). En Canarias, destaca también la alta valoración de la dedicación (27%) y la claridad en las explicaciones (26%), y entre las preocupaciones se mencionan algunas quejas por el tiempo en la espera (27%) y las consultas demasiado breves (13%). En Cataluña y en la Comunidad de Madrid, los aspectos más positivos -dedicación y explicaciones- coinciden porcentualmente con la media nacional. Además, ambas comunidades coinciden al identificar como los principales puntos de mejora los tiempos de espera en consulta (25% y 19% respectivamente) y la duración de la visita (15% y 18% respectivamente). Por su parte, en la Comunidad Valenciana los datos reflejan unas buenas experiencias en explicaciones detalladas (25%) y dedicación (26%), pero también críticas en relación con los tiempos de espera (28%) y el tiempo de la visita (16%).