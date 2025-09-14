La defensa aérea rusa intercepta 80 drones ucranianos sobre distintas regiones del país y sobre el mar de Azov

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han interceptado durante la madrugada de este domingo hasta 80 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre distintas regiones del país, la mayor concentración de ellos sobre Briansk, según han informado las autoridades rusas.

“Durante la noche de ayer, los sistemas de defensa aérea en servicio han interceptado y destruido 80 vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico ucranianos”, ha notificado el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje compartido en Telegram a primera hora de la mañana.

La mayoría de estos dispositivos (30) ha sido neutralizada sobre la región de Briansk. Asimismo, 15 vehículos aéreos del mismo tipo han sido detenidos sobre territorio de Crimea, doce sobre la región de Smolensk, diez sobre la región de Kaluga, cinco en Novgorod, y tres sobre las aguas del mar de Azov.

Además, otros dos vehículos aéreos no tripulados han sido abatidos en la región de Leningrado, y uno más en cada uno de los territorios de Oriol, Riazan y Rostov.

Estos ataques coinciden con un momento de máxima tensión en la región, después de que las Fuerzas Aéreas de Polonia hayan hecho despegar a varios cazas debido a la presencia de drones rusos en regiones cercanas a la frontera del país. También Rumanía ha movilizado aviones de combate tras detectar un dron.

Estos incidentes se producen después de la localización de restos de drones rusos en hasta 17 municipios, la mayoría en Lublin, en la noche del 9 al 10 de septiembre, lo que provocó la activación por parte de Varsovia de la OTAN.